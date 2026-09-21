她違反保護令貼字條怨懟前男友不忠 法官審酌被分手心情輕判

周姓女子不滿同居男友提分手，多次違反保護令，在前男友的車上張貼字條，提及流產及內心怨懟，還朝前男友住處潑灑惡臭液體等行為。法官審酌她是因分手發洩情緒，1次竊盜罪和3次違反保護令罪，各處拘役10日，應執行30日，得易科罰金3萬元。

判決指出，周女與同居男友的感情生變後，（所涉毀損、跟蹤騷擾防制法、違反保護令等罪嫌，另為不起訴處分）與Ａ男（真實姓名、年籍詳卷，前年在男友暖暖區工作地點，偷走男友在七堵區住家的大門鑰匙。

兩人發生糾紛，衍生暴力事件後，周女的男友向基隆地方法院聲請保護令，法官在去年核發通常保護令，命周女不得對前男友實施騷擾不法侵害行為及為騷擾的聯絡行為。

周女在去年5月2日收受保護令，得知保護令內容，仍在去年7月16日、30日和8月7日、12日，接續張貼字條在前男友的汽車上，內容陳述她流產及對前男友分手的怨懟，屬騷擾的聯絡行為。周女另在去9月18日朝前男友住處，潑灑不明惡臭液體，屬實施精神騷擾不法侵害行為。

檢警還查出，周女年9月26日、10月6日前，分別張貼字條在新北市瑞芳區一處貨櫃屋門口，字條內容為指責前男友感情不忠，也屬騷擾聯絡行為。

基隆地方法院法官審理後指出，周女不思循理性方式處理感情問題，竟對前男友人施以不法侵害，損害對方財產，違反保護令，行為不足取。

法官依相關事證，認定周方犯竊盜1案、違反保護令3案共4次犯行。審酌坦承犯行，犯罪動機出於不滿分手在發洩情緒、手段尚屬平和，犯案時已有精神症狀就醫治療中，以及家庭經濟狀況等情狀，竊盜罪處拘役15日，違反保護令罪3案各處拘役10日，共應執行拘役30日，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。