影／虛報酸奶大陸走私禽流感疫苗 假「劉德華」今起訴

國內近年面臨禽流感疫情威脅，不法業者企圖從大陸走私非法動物用疫苗矇混闖關，海巡署偵防分署雲林查緝隊接獲線報，成功攔截多達93.6公升非法疫苗，瓦解非法輸入動物禁藥案，辦案人員查獲藥品收件人竟是港星「劉德華」，進一步追查原來陳姓男子以劉德華之名為收件人企圖掩飾，沒想到反而引起注目自曝非法，全案今天起訴。

海巡署偵防分署雲林查緝隊今2月間接獲線報，即聯手桃園查緝隊、中部分署第三、四岸巡隊、艦隊分署第十三海巡隊、虎尾分局、關務署及防疫檢疫局等單位組成專案小組，報請雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮；成功攔截非法輸入動物禁藥，逮捕涉案的陳姓男子。

辦案人員發現陳男為規避海關查驗，竟利用港星「劉德華」之名為收件人，並將大批未經核准的中國禽流感疫苗虛報為「酸奶」（優格）寄送來台，入境時一舉緝獲，共計查扣非法疫苗93.6公升，依違反「動物用藥品管理法」移送法辦，雲林地檢署今天偵結起訴。

雲林查緝隊指出，陳嫌因中南部爆發禽流感，為牟取利益，2度從大陸透過不法管道訂購未經許可的禽流感病毒疫苗來台。為降低物流及執法人員戒心，在報關收件人填寫「劉德華」，並由中國賣方將疫苗混裝、外包裝偽裝成日常飲用的「酸奶（優格）」，企圖以集貨運送模式蒙混過關，規避查緝。

這批貨再透過國內物流平台轉送至約定地點交貨，經專案小組掌握情資，一舉逮捕陳姓主嫌一人並查獲非法疫苗，查緝隊指出，查扣這批疫苗每200CC1200元核算約價值50餘萬元，若流入國內養殖業，可供約10萬隻家禽施用，由於疫苗成分不明也未經檢驗，幸專案小組及時查獲，避免疫病蔓延，帶來食安危及國人健康。

90多公斤大陸非法疫苗運抵國內，被海巡署偵防分署雲林查緝隊成功截。圖／雲林查緝隊提供

90多公斤大陸非法疫苗以劉德華收件人之名運抵國內，被海巡署偵防分署雲林查緝隊成功截。圖／雲林查緝隊提供

90多公斤大陸非法疫苗以優格包裝走私抵台，被海巡署偵防分署雲林查緝隊成功截。圖／雲林查緝隊提供