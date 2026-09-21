貶低其他醫師搶生意 泌尿科醫師查病歷、傳簡訊給3患者被起訴

北部一家醫院泌尿科林姓專任主治醫師涉嫌透過醫院醫療系統查詢3名患者病歷、聯絡方式，傳簡訊批評、貶低患者的主治醫師「技術最不好的」等語，台北地檢署今偵結，依違反個人資料保護法非法利用個人資料罪嫌起訴。

起訴指出，泌尿科林姓專任主治醫師涉嫌在2024年9月至2025年1月間，查詢蕭姓、鍾姓醫師的患者病歷、聯繫方式，並傳訊息給3名患者提及攝護腺手術問題，「你找的醫師卻是醫院內技術最不好的」、「建議你換個資深風評好的醫師來幫你手術」、「你碰到了一位眼中只有收入的醫師」、「希望您在尋求哪位醫師件事上可以重新思考一下」、「您以前疝氣手術的主治醫師在這方面的判斷與技術才是佼佼者」等語。

全案經蕭姓、鍾姓醫師告發違反個資法、誹謗等罪嫌。林姓醫師供稱，他查詢3名患者病歷紀錄認為與治療指引不符，才會建議尋求其他醫師。

檢方認為，該醫院並未限制醫師查詢非資深病患的相關資料，林姓醫師傳的簡訊內容是為了招攬患者到他的門診看診，增加自身診治病患人數，才傳批評、貶低病患主治醫師的訊息給病患。林姓醫師涉違反個人資料保護法非法利用個人資料罪嫌，依法起訴，另簡訊內容是意見是個人意見與評論，與誹謗罪構成要件有間，難論誹謗罪。