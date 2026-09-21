快訊

麥克風去哪了？謝金燕登台沒拿麥照樣有歌聲 對嘴疑雲登熱搜

美國突發安全警示！警告公民立即離開伊朗 當地恐關閉領空

聽新聞
0:00 / 0:00

貶低其他醫師搶生意 泌尿科醫師查病歷、傳簡訊給3患者被起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北部一家醫院泌尿科林姓專任主治醫師涉嫌透過醫院醫療系統查詢3名患者病歷、聯絡方式，傳簡訊批評、貶低患者的主治醫師「技術最不好的」等語，台北地檢署今偵結，依違反個人資料保護法非法利用個人資料罪嫌起訴。

起訴指出，泌尿科林姓專任主治醫師涉嫌在2024年9月至2025年1月間，查詢蕭姓、鍾姓醫師的患者病歷、聯繫方式，並傳訊息給3名患者提及攝護腺手術問題，「你找的醫師卻是醫院內技術最不好的」、「建議你換個資深風評好的醫師來幫你手術」、「你碰到了一位眼中只有收入的醫師」、「希望您在尋求哪位醫師件事上可以重新思考一下」、「您以前疝氣手術的主治醫師在這方面的判斷與技術才是佼佼者」等語。

全案經蕭姓、鍾姓醫師告發違反個資法、誹謗等罪嫌。林姓醫師供稱，他查詢3名患者病歷紀錄認為與治療指引不符，才會建議尋求其他醫師。

檢方認為，該醫院並未限制醫師查詢非資深病患的相關資料，林姓醫師傳的簡訊內容是為了招攬患者到他的門診看診，增加自身診治病患人數，才傳批評、貶低病患主治醫師的訊息給病患。林姓醫師涉違反個人資料保護法非法利用個人資料罪嫌，依法起訴，另簡訊內容是意見是個人意見與評論，與誹謗罪構成要件有間，難論誹謗罪。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

醫師 泌尿科 患者

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

女性尿失禁迷思漸失生活主導權 醫籲及早治療重拾自在

重症照護人力持續流失亮紅燈 胸腔科醫師老化、呼吸治療師缺口逾千人

少女腹痛看急診「男友陪同」　醫師直覺怪怪的…多問1句發現驚人真相

腎臟「罷工」恐連累腸道 醫揭慢性腎病「腸腎軸」惡性循環

相關新聞

妻厭惡房事寫同意書准夫外找女人 分居告尪偷吃求償百萬法官判免賠

台中一名人妻與丈夫結婚逾三十年，她去年指控丈夫與另名女子從2019年起過從甚密，不僅共同出遊、貼身照料，甚至在婆婆過世的訃聞上將該名女子列為「孝媳」，提告求償100萬元，台中地院審理時，案情反轉，丈夫當庭提出妻子早年親筆寫下的兩紙同意書，內容寫著「房事厭惡至極」、「同意在外找女人」等語，認定妻子已免除丈夫的忠誠義務，駁回正宮聲請，判丈夫與小三免賠。

影／虛報酸奶大陸走私禽流感疫苗 假「劉德華」今起訴

國內近年面臨禽流感疫情威脅，不法業者企圖從大陸走私非法動物用疫苗矇混闖關，海巡署偵防分署雲林查緝隊接獲線報，成功攔截多達93.6公升非法疫苗，瓦解非法輸入動物禁藥案，辦案人員查獲藥品收件人竟是港星「劉德華」，進一步追查原來陳姓男子以劉德華之名為收件人企圖掩飾，沒想到反而引起注目自曝非法，全案今天起訴。

前立委梁牧養爆料潘孟安涉貪…判賠180萬 刑事一審卻判無罪

前立委梁牧養因經營悠客馬術渡假村被屏東縣政府多次稽查、開罰，向時任縣長潘孟安求助未果，他透過與女兒發行「火大爆報」、開記者會、YouTube直播等方式，影射潘孟安涉貪與財團掛勾。潘提告對梁和2名女兒求償，最高法院判潘孟安勝訴，梁牧養要賠180萬元並負擔登報費用，全案確定。但刑事妨害名譽、誹謗等罪部分，屏東地院近日審結，判梁牧養無罪，可上訴。

台南市場處技工收賄助業者請款上百萬 還把嬸嬸變負責人承攬工程圖利

台南市市場處李姓技工已任職39年迄今，收受林姓業者7萬8千元，15次協助交付不實憑證，加上林自行交付10次，25次林總計請款得手124萬餘元；李見有利可圖，更以嬸嬸名義開設工程行，自行承攬市場處轄管工程，自己請款68萬餘元，台南地檢署將李依貪汙等罪嫌提起公訴。

男積欠酒駕罰鍰、稅費等70多萬 新竹分署查封房屋促全額清償

新竹市一名男子10年內累計3次無照酒駕，加上超速、欠繳稅費及健保費等累計欠款達70多萬元。案經移送法務部行政執行署新竹分署後，執行人員隨即依法查封其名下房屋。該男雖一度請求暫緩拍賣卻未依約繳款，直到新竹分署進一步扣押其工程行帳款，男子才急忙尋得買家並一次繳清剩餘60多萬欠款。

她違反保護令貼字條怨懟前男友不忠 法官審酌被分手心情輕判

周姓女子不滿同居男友提分手，多次違反保護令，在前男友的車上張貼字條，提及流產及內心怨懟，還朝前男友住處潑灑惡臭液體等行為。法官審酌她是因分手發洩情緒，1次竊盜罪和3次違反保護令罪，各處拘役10日，應執行30日，得易科罰金3萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。