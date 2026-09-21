前立委梁牧養爆料潘孟安涉貪…判賠180萬 刑事一審卻判無罪

潘孟安表示，清白為從政最大原則，絕不容許惡意抹黑與政治操作，捍衛自身名譽與公信力，將委請律師依法提起上訴到底，以維護乾淨的民主社會空間。聯合報系資料照 前立委梁牧養因經營悠客馬術渡假村被屏東縣政府多次稽查、開罰，向時任縣長潘孟安求助未果，他透過與女兒發行「火大爆報」、開記者會、YouTube直播等方式，影射潘孟安涉貪與財團掛勾。潘提告對梁和2名女兒求償，最高法院判潘孟安勝訴，梁牧養要賠180萬元並負擔登報費用，全案確定。但刑事妨害名譽、誹謗等罪部分，屏東地院近日審結，判梁牧養無罪，可上訴。

潘孟安表示，清白為從政最大原則，絕不容許惡意抹黑與政治操作，捍衛自身名譽與公信力，將委請律師依法提起上訴到底，以維護乾淨的民主社會空間。

梁牧養的女兒梁梅瑛說，遲來的正義，父親已退休，就不再多做回應，尊重司法判決。

屏東地院判決指出，潘孟安當時為民選縣長，透過選舉取得公權力政治人物，梁所質疑四重溪土地開發、麟洛健康產業園區等內容，多涉及屏東縣公共政策及公務員有無瀆職，對公益辯論具高度貢獻，言論自由保障程度應相對提高，讓政府施政受到監督。

承審法官認為，梁雖透過報紙、記者會、YouTube及臉書傳播言論，但YouTube觀看人數約4000人次，臉書貼文留言、按讚及分享多未超過千人，甚至常不到百人，實際影響力有限；反觀潘當時歷任立委、縣長，具相當知名度，縣府也能透過新聞稿、記者會及社群媒體回應，無論資訊掌握或澄清能力均占優勢，不宜僅因梁使用網路傳播，就採最嚴格標準審查。

屏東地院判決指出，刑事誹謗與民事賠償審查標準不同，即使民事侵權責任成立，刑法具最後手段性；尤其政治人物面對政治性言論，應有較高忍受程度。檢方須證明表意人明知內容不實，或根本不在意真假仍「故意說謊」，才能以誹謗罪處罰，檢方未能積極舉證對方出自真正惡意所為，不應論以誹謗罪名，因此判無罪。全案可上訴。

民事部分，一審認為，梁牧養是前立委，不同於一般默默無名之輩，刻意將對潘孟安私人恩怨包裝成新聞報導，利用評論公共政策假象，讓人混淆誤信，使潘孟安不容易快速澄清事實，梁影射部分皆非事實，未經查證，判梁應賠180萬元，並在三大報頭版刊登道歉聲明、移除貼文和影片。梁牧養不服上訴，高雄高分院二審採認一審見解，認為梁的言論未經查證，潘曾獲評五星縣長，梁行為侵害潘名譽，再判潘勝訴；最高法院認為二審判決沒有違誤，駁回上訴，全案確定。