知名律師洩密案關鍵手機…遭質疑跨案流轉 中檢澄清：程序合法

台中大雅打手基地傷害致死案件，扯出律師王捷拓、洪家駿涉洩密，檢方起訴後，正由台中地院審理中。圖／台中地檢署提供 台中地檢署偵辦前檢察官、知名律師王捷拓洩密案，有周刊報導，該案使用的關鍵數位手機採證，來自前媒體人史鎮康在另案遭扣押的iPhone手機，該手機應在法院駁回沒收，依法應發還，卻未歸還，恐成司法爭議。台中地檢署說明，手機是另案依法搜索扣押，數位採證早在法院裁定確定、發還命令前完成，並無違法，所稱「改由另案扣押」僅為內部研議，實際未完成，媒體報導容有誤解，予以澄清。

鏡週刊今報導，知名律師王捷拓、洪家駿被控涉洩密案，日前在台中地院審理時揭露，檢方用來指控涉洩密的手機數位採證證據，是來自前媒體人史鎮康涉賭博案，遭查扣的手機，該案在緩起訴執行完畢後，承辦檢察官張時嘉以「履勘」名義，自贓物庫調取手機做數位採證。

法院嗣後裁定駁回沒收聲請，手機依法應予發還卻未歸還，隔年檢方文件更出現「改由」另案扣押的紀錄，手機跨案流轉恐成司法爭議。

台中地檢署說明，該手機在2022年5月24日由警方持法院核發搜索票，在另案依法扣押，所有人翌日簽署同意書，同意警方採證。

檢察官因偵辦另案，在2023年11月調取手機送請警方鑑識，同年12月5日完成採證，法院駁回沒收聲請的裁定是在12月21日確定，發還處分命令則是2024年1月23日，採證早於兩者，並無違法。

中檢表示，至於「改由另案扣押」，僅為保全原始證據、供日後核對數位資料同一性之內部研議，實際並未完成，但因手機仍有偵查必要，依刑事訴訟法第259條第2項但書辦理，其後法院也在另案裁定扣押，經抗告駁回確定。

中檢強調，全案目前由法院審理中，相關法律爭點宜回歸法庭辯論。

知名律師王捷拓、洪家駿，因涉在2021年「大雅打手訓練基地」傷害致死案中洩漏偵查秘密，2025年3月遭台中地檢署依非公務員洩密罪起訴。檢方指出，主嫌謝姓男子為掌握辦案進度，委由王、洪二人分別擔任該案不同被告的辯護人，藉此刺探偵辦動態。同年4月共犯管姓男子遭聲押禁見獲准後，王捷拓將法官心證及羈押理由等機密，洩漏給洪家駿，洪再層層通報共犯與謝男，導致謝男潛逃，通緝迄今。