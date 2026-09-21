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獨／春源鋼鐵爆內鬼盜賣500噸…控老客戶買贓 法院判無罪確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

國內知名老牌大廠春源<a href='/search/tagging/2/鋼鐵' rel='鋼鐵' data-rel='/2/124260' class='tag'><strong>鋼鐵</strong></a>公司，發生<a href='/search/tagging/2/內鬼' rel='內鬼' data-rel='/2/250003' class='tag'><strong>內鬼</strong></a>盜賣案，春源指控老<a href='/search/tagging/2/客戶' rel='客戶' data-rel='/2/205921' class='tag'><strong>客戶</strong></a>涉購買贓物，台中高分院近日審結。圖／截自春源鋼鐵官網
國內知名老牌大廠春源鋼鐵公司，發生內鬼盜賣案，春源指控老客戶涉購買贓物，台中高分院近日審結。圖／截自春源鋼鐵官網
國內知名老牌大廠春源鋼鐵爆內鬼盜賣案，春源指控老客戶裕雅公司張姓負責人與其施姓妻子，明知曹姓前業務課長盜賣鋼卷是贓物，仍以低於行情的現金價購入，涉犯贓物罪。台中地院認定，交易價格符合當時市場行情，且買方有索取收據，難認有贓物認識，判兩人無罪，案上訴台中高分院後，二審近日審結，駁回上訴，全案確定。

自訴人春源鋼鐵指控，曹姓男子在2020年4月至2021年7月，任職公司業務部業二課長期間，假藉州巧科技公司名義，偽造訂貨單與出貨單，將公司所有數十捲、總重近500公噸的鋼卷盜賣出貨至其他公司。

春源追查流向發現，裕雅公司涉以平均每公斤16.32元的嚴重偏低價格，用現金買下其中8捲（單捲重量均逾1.1萬公斤），未取得電子發票，認定張男與施女具有「故買贓物」的犯意。

台中法院審理時，張男辯稱，因身體不好，未實際參與業務，僅為掛名負責人，未參與買賣，實際採買是由施姓妻子負責。

施女則喊冤，雙方交易十多年，當曹男登門推銷，聲稱這批貨是「無帳庫存」，為彌補呆帳才要求收現且不開發票時，她基於對大公司的信任並未起疑。

施女強調，付款後都有要求曹男簽立收據，並取得蓋有春源公司印章的寄倉單與貨款入帳單。

法官審認，春源主張的每公斤26至27元是大型鋼廠的「盤價」，但當時適逢鋼市低迷，實際流通的「市價」僅約17.5元。

施女以約九三折的16.32元現金價購入，符合商業讓利常情，未嚴重偏離市場行情。此外，買方不僅索取收據，還將鋼捲繼續寄放在春源高雄廠長達半年，與一般購買贓物急於隱匿的常態完全不符。

法官說明，曹男涉嫌詐欺與偽造文書的案件，仍在台北地院審理中，該批鋼捲在法律上尚未被確認為「贓物」，據此判決張男、施女無罪。

案經上訴，二審法官近日審酌後，認定原審判決無誤，予以駁回，全案確定。

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