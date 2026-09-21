人行道害婦摔傷 二審鎮公所加賠

新竹楊女走在竹東鎮信義路人行道，因地磚破裂隆起遭絆倒，右手肘骨折並動二次手術（示意圖）。記者黃羿馨／攝影

新竹楊姓女子走在竹東鎮信義路人行道，因地磚破裂、隆起五至十一公分遭絆倒，右手肘骨折並動兩次手術。新竹地院一審判竹東鎮公所賠廿五萬二五一五元，公所與楊女均不服上訴，公所主張人力有限、事前無人通報，法官二審不採信，反而提高賠償至卅一萬七四九五元。

判決書指出，楊女二○二四年九月卅日下午行經竹東鎮信義路八十九號對面人行道，因地磚嚴重損壞、破裂，部分區域又以石灰填補，造成路面凸起約五至十一公分，現場也沒有警告標誌。她遭絆倒後重摔，以右手撐地，造成右手肘遠端肱骨閉鎖性骨折。

楊女住院接受骨折復位、內固定手術，之後又進行拆除鋼板手術，主張竹東鎮公所未妥善維護人行道，向公所請求醫療、看護及精神慰撫金等國家賠償。新竹地院一審判公所應賠廿五萬二五一五元，雙方均不服提起上訴。

竹東鎮公所辯稱，全所員額僅一○一人，負責管理公園步道地磚的公共事業管理所僅二人，不可能廿四小時巡視每個角落，事故前多次自主檢查也未發現異狀，更沒有民眾通報。公所也認為，楊女先前已走過同一路段，折返時才跌倒，應是自己未注意路況。

新竹地院二審認為，人行道供行人通行，管理機關有責任維持平整安全；現場地磚隆起、破裂，公所既未修復，也沒有警告或防護措施，已構成管理欠缺。法官並指出，難以期待一般行人走路時「隨時緊盯地面」，不能把養護缺失轉由行人承擔。

法院最終認定楊女可請求醫療費十七萬一○一五元、兩次手術看護費九萬元、交通費一萬六四八○元及精神慰撫金四萬元，共卅一萬七四九五元；扣除一審已判廿五萬二五一五元，竹東鎮公所還須再賠六萬四九八○元，全案不得上訴。