土地是自己的、路卻是別人的 男打官司後每年得付4.2萬過路費

新竹張男名下8筆土地都沒有直接通到馬路，成了「袋地」，為了進出及日後蓋房，提告要求通行鄰居土地。新竹地院二審認定，現有巷道已鋪柏油，是對周邊土地影響最小的路線，判張男可通行，但每年要付地主共4萬2048元。

判決書指出，張男所有的8筆土地沒有適合的道路可對外通行，他主張如果不經過附近土地，不只人車出入困難，未來也無法申請建照，因此提告要求確認通行權，並希望能在通行範圍內埋設電線、水管及天然氣管線。

一審勘驗後認為，張男土地確實屬袋地，而旁邊竹東鎮某巷已鋪柏油，現況也有人車通行，讓張男從這條路進出，對鄰地造成的影響最小，因此判他可通行其中210平方公尺及228平方公尺土地，也能埋設必要管線。

地主林男不服，主張張男還有其他路可以走，現在選的路線只是為了方便開發蓋房，埋管線也可能影響自己未來使用土地。法官調查後發現，其中一條替代路線會經過國有土地，但國有財產署已不同意通行，加上現有道路本來就有電線桿、自來水、天然氣及電信管線，因此不採林男說法。

至於通行費用，法院認為，張男雖依法有通行權，但地主也因土地被通行、埋設管線而受到限制，不能要求免費使用。依土地申報地價計算，張男每年須付林男3萬1968元，另付另一名地主1萬80元，合計4萬2048元。

張男曾主張，這條路本來就長期有人通行，不該再付錢，還稱對方也曾使用他的土地迴車，應互相抵銷。法官則認為沒有足夠證據支持，最後駁回雙方上訴，維持張男可通行、但須按年付費的結果，全案不得再上訴。