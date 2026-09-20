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他洽公被前同事稱「好色劉又來了」怒告 法院舉孟子「食色性也」駁回

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

劉姓男子自台南一間銀行退休後，日前返回洽公，林姓前同事看到他，傳電子郵件給張姓襄理稱「好色劉又來了」，張截圖傳給劉；劉氣炸提告林侮辱、詆毀名譽，求償20萬元，法院以孟子云「食色性也」，認為「好色」僅是主觀描述人性順應自然的生理本能，判決駁回。可上訴。

劉姓男子過去在台南市一間銀行工作，目前已退休，他提起請求侵權行為損害賠償訴訟指出，今年3月間回到過往任職的銀行辦理業務，林姓前同事看到他，竟以銀行電腦系統寄送電子郵件給張姓襄理，寫下「好色劉○○又來了 你應該知道吧 真是該死」。

劉表示，張姓襄理是他的過去部屬，將這些侮辱內容傳給他，他才知道林侮辱，詆毀他的名譽，認為林的行為已貶損其人格尊嚴及社會評價，除了前往銀行質問林，也請求賠償20萬元。

林姓男子答辯，該郵件是他與張姓襄理間私密一對一封閉式電子郵件，為秘密通訊及言論自由保障核心範疇，具高度隱私期待，無侵害劉的名譽故意與過失；郵件文字為一對一的「主觀價值評論」、「口語調侃」、「習慣性口頭結語」，非憑空捏造具體事實，無侵害他人名譽惡意，不具備侵害名譽權實質不法性。

林說明，劉在提起訴訟前，夥同友人前往銀行，公然咆哮並大聲渲染郵件內容，其提起訴訟顯是濫訴和惡意報復，劉的名譽於客觀上並未受有社會評價貶損損害，縱有受損亦是因「張○○惡意背叛、擅自截圖」，及「劉○○自身主動擴大傳播自招損害」。

林主張，劉並未提出名譽實際受損證據，且其名譽若有受損，也與他寄發電子郵件行為間無因果關係；劉對於林的答辯，則補充林惡意侵害名譽權行為，不以散布於眾為要件，傳送的內容非屬可受公評之事，應不受言論自由保障，所謂張違反誠信、保密義務亦純屬卸責之詞。

台南地院柳營簡易庭認為，郵件傳送對象確實僅有一人，並非對於多數人為之，應無公告周知意圖；另外，傳送內容是對於劉的人格特質描述，為個人言論自由範疇，屬於主觀價值評論，並非事實描述。雖劉認「好色」一詞，已詆毀其名譽，但孟子一書有云「食色性也」，其意為如同人需要吃東西，也有男女吸引的欲望，均為人性順應自然的生理本能。

法院指出，台灣社會已非封閉保守年代，同性婚尚能為大眾所接受及法制化，以「好色」一詞描述人格特質，應能為大眾所理解及接受，難認已達侵害名譽權之實質不法性；劉主張林傳送郵件行為，詆毀其名譽，並非可信，難認已達侵害名譽權，劉求償20萬元，為無理由，不予准許。　　　

劉姓男子自台南一間銀行退休後，日前返回銀行洽公，林姓前同事看到他，傳送電子郵件給張姓襄理稱「好色劉又來了」。聯合報系資料照
劉姓男子自台南一間銀行退休後，日前返回銀行洽公，林姓前同事看到他，傳送電子郵件給張姓襄理稱「好色劉又來了」。聯合報系資料照

台南 孟子 同事

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