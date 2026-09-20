捲台版柬埔寨案！共犯妻代存「冷錢包私鑰」一度判刑 更一審逆轉無罪

震驚社會的「台版柬埔寨」求職囚禁虐死案，以「藍道」杜承哲為首的詐欺集團，騙取78名被害人、高達6476萬餘元贓款，涉私行拘禁、虐死棄屍，釀3人死亡，杜承哲遭判處無期徒刑確定，其中同案負責洗錢、從中抽傭的林姓幹部，遭判刑9年6月確定，林男的李姓妻子，也被指控協助提供手機門號、購買加密貨幣，代管存放贓款的冷錢包「助記詞（私鑰）」，涉幫助詐欺、洗錢等罪。李女歷經一審無罪、二審改判2年2月，最高法院發回後，更一審近日審結，認定李女行為屬「事後協助」，再度逆轉，改判無罪。

檢警調查，詐團首腦、綽號「藍道」的杜承哲夥人在2022年間成立水房，將多名提供帳戶的被害人私行拘禁，甚至虐死棄屍，其中一名林姓被害人提供帳戶後，凌虐毆打，棄屍在台中市新社區第七公墓。

該團委由林姓幹部居中牽線，將杜承哲介紹給境外洗錢水房「混血山大王」，藉此抽取總金額0.5%的利潤。

檢方指控，林男的李姓妻子不僅提供名下門號供丈夫使用，還用自己的「幣託」帳戶購買TRX加密貨幣，甚至其iPhone手機內被查獲存有電子錢包的助記詞（私鑰），認定她參與洗錢。

台中地院審認，詐團騙取被害人匯款的犯罪時間落在2022年底，李女購買加密貨幣的時間為2023年1月，犯罪早已完成，因此判她無罪。

台中高分院認定，李女曾與丈夫同赴柬埔寨，協助操作微信，清楚丈夫從事詐騙，改依幫助三人以上共同詐欺取財罪，重判有期徒刑2年2月，併科罰金40萬元。

案經上訴，最高法院點出破綻，強調若行為人是在「犯罪完成後」，才提供資金或工具掩飾所得，對正犯犯罪無實質促進效果，不得論以幫助犯，將全案撤銷發回台中高分院。

更一審追查金流，李女手機內查獲的錢包助記詞，其實是林姓丈夫用來存放個人「0.5%抽佣報酬」的私人錢包，非詐騙集團用來層轉洗錢、收受被害人贓款的「工作錢包」。

法官認定，李女代購加密貨幣作為交易手續費（燃料費），以及代為保管助記詞等行為，僅是為丈夫個人處理犯罪後的報酬，並未對詐團的詐欺與洗錢運作提供直接助力，駁回檢方上訴，維持李女無罪判決，仍可上訴。