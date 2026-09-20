夫妻街頭起糾紛 竟都對到場警員動手、爆粗口 雙雙被起訴妨害公務

基隆市郭男和妻子先當街吵架，後來雙雙對到場處理的員警動手，雙雙被壓制在地，又對警員爆粗口辱罵。郭妻指被警員把頭壓在地上，她才會反抗，否認襲警。檢察官依警方密錄器影像等事證，認定這對夫妻犯行，依妨害公務罪嫌起訴。

檢方起訴指出，郭男與張姓妻子今年5月15日下午，在七堵區一處路口發生糾紛，基隆警三分局百福派出所林姓所長和6名警員獲報到場處理時，張女先用手推伍姓警員，在場警員將她壓制在地後，張女又用腳踢在場警員。

郭男看到妻子被警員壓制，也出手攻擊洪姓警員的耳朵部位，隨後也被現場警員壓制在地。郭男和張女在與警員衝突過程中，不斷以台語的髒話辱罵警員。警方將兩人帶回製作筆錄後，依妨害公務等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵訊時，郭男承認有對警員動手及辱罵行為，張女則否認有妨害公務犯行，辯稱只是叫他們不要碰她，她也沒有動手打警員，是警員把她的頭壓在地上，抓她的頭撞地上，她才會反抗。

檢察官依兩人供述，以及基隆警三分局警員職務報告、警方密錄器畫面及譯文、警員受傷照片等事證，認定張女和郭男涉犯刑法、妨害公務執行及侮辱公務員罪。兩人同一行為觸犯2罪，為想像競合犯，建請法院從重以妨害公務執行罪處斷。

檢方查出，郭男先前因案被判刑，執行完畢1年內就犯案，屬累犯，足認遵循法律意識不足，對刑罰感應力薄弱，也請法官依刑法加重其刑。