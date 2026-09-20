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新竹矽谷中小學遭命解散 最高行駁回上訴確定

中央社／ 台北20日電

矽谷學校財團法人矽谷國民中小學新竹市政府命令解散，提行政訴訟救濟。最高行政法院17日駁回上訴，認原判決無違誤，矽谷學校敗訴確定。

判決指出，矽谷學校財團法人經新竹市政府許可設立新竹市矽谷國民小學，學校5筆校地及校舍於民國105年1月13日遭法務部行政執行署新竹分署拍賣，由康橋學校財團法人拍定，矽谷學校因此無校舍及校地可供辦學。

新竹市政府認定，矽谷學校符合私立學校法所定「辦學目的有窒礙難行，或遭遇重大困難不能繼續辦理」要件，命矽谷國小自105年7月1日起停辦。

判決指出，市府其後多次通知矽谷學校，如欲恢復辦學，應依規定提出申請。依相關規定，修法前已停辦且無其他所設私立學校的學校法人，應於修法後3年內完成復辦、新設、合併或轉型；矽谷學校期限至111年1月16日屆滿，仍未完成。

矽谷學校111年間雖決議不解散，並規劃轉型長期照顧服務機構，但市府認為，財務資料顯示學校已無相關盈餘及資產，且未清償債務逾新台幣1.1億元，無法轉型，於111年11月17日做出原處分，依私立學校法命其解散。

矽谷學校提告主張，市府作成處分前未給予陳述意見機會，且已尋覓校地、規劃轉型長照機構，命令解散違反比例原則等。

台北高等行政法院去年4月間判決矽谷學校敗訴，認定學校停辦多年，未完成復辦、新設、合併或轉型，且無校地、校舍及足夠資產，市府命其解散並無違誤。矽谷學校上訴，最高行政法院17日駁回，全案確定。

至於校地遭拍賣，新竹分署過去指出，矽谷學校因受贈土地未按捐贈目的使用，遭補徵土地增值稅並裁罰，連同滯納金及行政救濟利息，欠款達5億6300萬餘元。

相關稅務訴訟102年間敗訴確定後，新竹分署查封校地、校舍，歷經多次流標，105年1月13日由康橋學校財團法人以3億4590萬元拍定5筆土地及1筆建物；康橋取得校地、校舍後，設立康橋國際學校新竹校區，目前設有幼兒園至國中。

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