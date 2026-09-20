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夜闖小吃店砸門嗆聲？老闆娘證詞反覆、逾期提告 討債團二審全無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一間小吃店在2018年間，傳出遭多名男子深夜闖入砸損門鎖、恐嚇討債，但案經法院審理後，出現大逆轉。由於吳姓老闆娘對案發過程的指控前後不一，監視器畫面也未錄下恐嚇舉動，加上毀損與侵入住宅部分，已超過六個月的告訴期，一審判楊姓、曾姓等6名男子無罪及公訴不受理。檢方對曾男部分不服，提起上訴，台中高分院近日也予駁回，全案確定。

檢方起訴，楊姓男子因與吳姓老闆娘有債務糾紛，在2018年9月28日深夜非營業時間，教唆曾姓、柯姓、陳姓等共6名男子前往該店，曾男等人徒手推開鐵捲門、踹壞木門鎖後侵入店內，不僅大聲咆哮、甩椅子，更恫嚇「若不還錢，要每天來鬧事，讓妳無法開店」，致使吳女心生畏懼躲至二樓報警，依恐嚇、毀損、侵入住宅等罪起訴。

台中地院審理時，勘驗案發當時的店內監視器畫面，發現曾男等人進入店內後，雖有與員工交談，但完全沒有吳女所指控的「用力推椅子」或砸店等激烈舉動，監視器錄音無法清晰辨識出恐嚇對話內容。

此外，吳女在案發初期的調查局筆錄中，從未提及遭人甩椅子或出言恐嚇，直到數年後的偵訊時才改口，前後證詞明顯不一，在缺乏其他客觀補強證據下，法院認定恐嚇危害安全罪證不足。

針對無故侵入住宅與毀損罪部分，法官指出，這兩項罪名屬告訴乃論之罪，依法需在知悉犯人的6個月內提出告訴。吳女早在2018年10月間製作調查筆錄時，已知警方有抄錄在場嫌犯的身分資料，當時卻未表明提告意願，直到2025年1月才向檢察官正式表示要提出毀損與侵入住宅告訴，顯然已逾6個月的合法告訴期限。

台中地院據此，判決楊男、柯男等5人，以及另案審理的曾男，恐嚇部分皆無罪，侵入住宅與毀損部分則公訴不受理。

檢察官雖針對曾男的判決結果向台中高分院提起上訴，但二審法官認為，原審認事用法並無違誤，告訴人確實逾期提告且恐嚇證據不足，駁回檢方上訴，全案確定。

台中市曾姓男子等人被一名小吃店老闆娘指控恐嚇等罪，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
台中市曾姓男子等人被一名小吃店老闆娘指控恐嚇等罪，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

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