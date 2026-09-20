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竹縣男涉毆代駕司機重傷 法院裁定羈押
新竹縣羅姓男子日前飲酒後涉嫌攻擊吳姓代駕司機致重傷，新竹地檢署昨天依重傷害罪嫌向法院聲請羈押。檢方今天表示，新竹地方法院凌晨裁定羈押羅男。
新竹縣政府警察局新湖分局昨天表示，羅男日前飲酒後叫代駕，由吳男駕車載送返家，途中雙方發生爭執，羅男涉嫌追逐並毆打吳男後離開。
警方調閱監視器及行車紀錄器鎖定身分，羅男案發約8小時後到案，因吳男傷勢加重，警方經檢方簽發拘票後拘提羅男，並依重傷害罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
新竹地檢署透過文字表示，檢察官指揮新竹縣警察局新湖分局偵辦，經訊問後認為羅男涉犯刑法重傷害罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，依刑事訴訟法相關規定向新竹地方法院聲請羈押。新竹地院今天凌晨裁定羈押羅男。
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