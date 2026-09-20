竹縣男涉毆代駕司機重傷 法院裁定羈押

震驚社會的「台版柬埔寨」求職囚禁虐死案，以「藍道」杜承哲為首的詐欺集團，騙取78名被害人、高達6476萬餘元贓款，涉私行拘禁、虐死棄屍，釀3人死亡，杜承哲遭判處無期徒刑確定，其中同案負責洗錢、從中抽傭的林姓幹部，遭判刑9年6月確定，林男的李姓妻子，也被指控協助提供手機門號、購買加密貨幣，代管存放贓款的冷錢包「助記詞（私鑰）」，涉幫助詐欺、洗錢等罪。李女歷經一審無罪、二審改判2年2月，最高法院發回後，更一審近日審結，認定李女行為屬「事後協助」，再度逆轉，改判無罪。

2026-09-20 12:38