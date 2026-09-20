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老公人在海外 妻怕孩子扶養費沒著落 法院凍結2000萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹沈男與謝女婚後育有一對未成年子女，沈男因長期在海外，遭謝女聲請子女扶養費及暫時處分，法院一度凍結他高達2000萬元財產。沈男提出已支付逾67萬元扶養費紀錄，新竹地院認定孩子權益並無急迫危險，裁定撤銷原處分。

裁定指出，謝女因沈男長期在海外，擔心子女扶養費問題，向法院聲請給付未成年子女扶養費，新竹地院今年1月26日另作成暫時處分，裁定凍結沈男2000萬元財產。

沈男主張，自己去年2月至9月人在海外期間，仍持續支付托嬰費，並購買奶粉、尿布等用品，平均每月支出約4萬2502元，合計約34萬元。去年10月至今年5月間，每月再匯款3萬扶養費，共24萬，今年3月底又依謝女提供的費用清單追付9萬4918元，累計支付67萬4934元，與謝女所稱僅支付6萬5705元差距甚大。

他並指出，謝女去年初曾告知準備賣屋搬遷，也鼓勵他出國就讀，並稱孩子費用可自行負擔；他自同年11月起多次表示願返台照顧孩子，因此認為不能再以他長期在海外，認定子女權益有急迫危險。

沈男也主張，兩人婚前採分別財產制，且謝女在本案主張代墊款僅35萬5592元，暫時處分卻凍結2000萬元，顯已超過必要範圍，因此聲請撤銷。

法官指出，謝女庭上承認沈男出國期間確實有購買奶粉、尿布、支付保險及長男托嬰費，即使依謝女說法，沈男每月仍至少支付2萬多元，返台後也持續匯款。

法官認為，雙方爭議在於沈男應負擔多少扶養費，並非完全未支付，尚難因此認定未成年子女權益面臨急迫危險，加上謝女也當庭同意撤銷暫時處分，因此裁定撤銷原處分。全案仍可抗告。

新竹沈男與謝女婚後育有一對未成年子女，沈男因長期在海外，遭謝女聲請子女扶養費及暫時處分，法院一度凍結他高達2000萬元財產（示意圖）。聯合報系資料照
新竹沈男與謝女婚後育有一對未成年子女，沈男因長期在海外，遭謝女聲請子女扶養費及暫時處分，法院一度凍結他高達2000萬元財產（示意圖）。聯合報系資料照

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