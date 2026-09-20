快訊

手機電池老化怎麼看？弄懂健康度、循環次數差異 外媒解析：看它就好

川普封殺CNN等3媒體！記者被賞閉門羹 人行道開播畫面曝

台南連鎖機車行大火頻傳爆炸聲 二層樓機車全燒毀

聽新聞
0:00 / 0:00

竹東人行道凸起害她摔斷手獲國賠25萬 公所不服上訴反多賠6.5萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹楊女走在竹東鎮信義路人行道，因地磚破裂、隆起5至11公分遭絆倒，右手肘骨折並動2次手術。新竹地院一審判竹東鎮公所賠25萬2515元，公所與楊女均不服上訴，公所主張人力有限、事前無人通報，法官二審不採信，反而提高賠償至31萬7495元。

判決書指出，楊女2024年9月30日下午行經竹東鎮信義路89號對面人行道，因地磚嚴重損壞、破裂，部分區域又以石灰填補，造成路面凸起約5至11公分，現場也沒有警告標誌。她遭絆倒後重摔，以右手撐地，造成右手肘遠端肱骨閉鎖性骨折。

楊女住院接受骨折復位、內固定手術，之後又進行拆除鋼板手術，主張竹東鎮公所未妥善維護人行道，向公所請求醫療、看護及精神慰撫金等國家賠償。新竹地院一審判公所應賠25萬2515元，雙方均不服提起上訴。

竹東鎮公所辯稱，全所員額僅101人，負責管理公園步道地磚的公共事業管理所更僅2人，不可能24小時巡視每個角落，事故前多次自主檢查也未發現異狀，更沒有民眾通報。公所也認為，楊女先前已走過同一路段，折返時才跌倒，應是自己未注意路況。

新竹地院二審認為，人行道供行人通行，管理機關有責任維持平整安全；現場地磚隆起、破裂，公所既未修復，也沒有警告或防護措施，已構成管理欠缺。法官並指出，難以期待一般行人走路時「隨時緊盯地面」，不能把養護缺失轉由行人承擔。

法院最終認定楊女可請求醫療費17萬1015元、2次手術看護費9萬元、交通費1萬6480元及精神慰撫金4萬元，共31萬7495元；扣除一審已判25萬2515元，竹東鎮公所還須再賠6萬4980元，全案不得上訴。

新竹楊女走在竹東鎮信義路人行道，因地磚破裂、隆起5至11公分遭絆倒，右手肘骨折並動2次手術。（示意圖）。記者黃羿馨／攝影
新竹楊女走在竹東鎮信義路人行道，因地磚破裂、隆起5至11公分遭絆倒，右手肘骨折並動2次手術。（示意圖）。記者黃羿馨／攝影

國賠 人行道 骨折

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

女控遭夜店男硬上卻又同床共眠 報案還嫌沒便當法官認違常理判無罪

爽賺1.5萬報酬…詐團車手下場超慘 判關5年2月還慘賠2617萬

台南幼兒園涉不當管教市府裁處遭法院撤銷 教育局：將上訴

出獄狂犯12案！男持刀恐嚇「殺母殺狗、炸房子」 檢上訴求加重遭駁

相關新聞

出獄狂犯12案！男持刀恐嚇「殺母殺狗、炸房子」 檢上訴求加重遭駁

彰化林姓男子出獄不到半年即狂犯12案，不僅四處竊盜、盜領、打傷車主，更持刀恐嚇親母「殺死妳跟狗」、砸爛家門，傳訊揚言炸屋。一審依毀損、恐嚇等罪，定應執行拘役120日，另依傷害、加重竊盜判刑2月、7月。檢方不服未依累犯加重而上訴，台中高分院近日審結，認定一審已將前科納入量刑，基於「禁止重複評價」原則駁回上訴，全案定讞。

涉賄被羈押…謝典霖父子提抗告 控「政治恐怖」

彰化縣議會議長謝典霖及父親謝新隆因在縣議會以公帑辦餐會涉賄被羈押，謝典霖辦公室及國民黨彰化縣長參選人魏平政均強調餐會對價關係不明確，質疑檢調「押人取供」，違背程序正義；彰化地檢署回應表示，餐會現場選民超過百人，提供洋酒、蛋黃酥禮盒，每人賄選金額已逾千元。

老公人在海外 妻怕孩子扶養費沒著落 法院凍結2000萬

新竹沈男與謝女婚後育有一對未成年子女，沈男因長期在海外，遭謝女聲請子女扶養費及暫時處分，法院一度凍結他高達2000萬元財產。沈男提出已支付逾67萬元扶養費紀錄，新竹地院認定孩子權益並無急迫危險，裁定撤銷原處分。

竹東人行道凸起害她摔斷手獲國賠25萬 公所不服上訴反多賠6.5萬

新竹楊女走在竹東鎮信義路人行道，因地磚破裂、隆起5至11公分遭絆倒，右手肘骨折並動2次手術。新竹地院一審判竹東鎮公所賠25萬2515元，公所與楊女均不服上訴，公所主張人力有限、事前無人通報，法官二審不採信，反而提高賠償至31萬7495元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。