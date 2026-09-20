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出獄狂犯12案！男持刀恐嚇「殺母殺狗、炸房子」 檢上訴求加重遭駁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化林姓男子出獄不到半年即狂犯12案，不僅四處竊盜、盜領、打傷車主，更持刀恐嚇親母「殺死妳跟狗」、砸爛家門，傳訊揚言炸屋。一審依毀損、恐嚇等罪，定應執行拘役120日，另依傷害、加重竊盜判刑2月、7月。檢方不服未依累犯加重而上訴，台中高分院近日審結，認定一審已將前科納入量刑，基於「禁止重複評價」原則駁回上訴，全案定讞。

檢警調查，林男曾因詐欺、竊盜及家暴等多起前科入獄，今年1月才剛執行完畢出監。未料從2月起，他四處搜刮路邊車輛財物，偷走皮夾、零錢及外套，持偷來的提款卡盜領1萬4900元；4月間他潛入一輛大貨車行竊失風，逃逸時將上前查看的車主，痛毆致臉部挫傷、膝部擦傷，數日後更持刀潛入民宅行竊。

不僅對外犯案，林男也對親生母親犯行，今年2月21日，他持菜刀當面恐嚇母親「我要殺死妳跟妳養的狗」，隔日上午他又動手砸爛住處車庫鐵門、櫃子與客廳玻璃窗，隨後狂傳簡訊恫稱「一定把這個房子炸掉」、「再不接林北一定拿炸彈」、「我一定砍妳們，寶寶我殺了」等語，讓母親深陷恐懼。

彰化地院依竊盜、傷害、加重竊盜、恐嚇及毀損等12罪，拘役部分合併定應執行120日，得易科罰金；傷害與加重竊盜罪則各判徒刑2月、7月。

彰化地檢署認為，林男出獄5個月即接連犯案，顯屬累犯且法遵意識薄弱，原審漏未依累犯規定加重其刑，提起上訴求重判。

台中高分院近日審結，原審判決在科刑時，已在刑法第57條中將林男的前科紀錄與素行，列入「犯罪行為人之品行」詳加審酌，並給予負面評價。

法官強調，依憲法與刑法「禁止重複評價」原則，既然前科已在量刑中充分考量，自無須再依累犯規定，二度加重刑度，原審量刑妥適，駁回檢方上訴，全案確定。

彰化縣林姓男子出獄後犯下多案，甚至揚言殺死母親，台中高分院近日審結宣判。聯合報系資料照
彰化縣林姓男子出獄後犯下多案，甚至揚言殺死母親，台中高分院近日審結宣判。聯合報系資料照

恐嚇 房子 盜領

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