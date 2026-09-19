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獨／台中怪男闖土地公廟！亂撒「水晶寶寶」當飼料 整池錦鯉全暴斃

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獨／台中怪男闖土地公廟！亂撒「水晶寶寶」當飼料 整池錦鯉全暴斃

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子將含有俗稱「水晶寶寶」的芳香劑倒入沙鹿區田美福德宮的魚池，一周內釀整池20條錦鯉暴斃，檢方認為水晶寶寶是高分子化合物，吸水可膨脹30倍大，陳讓錦鯉誤食致死主觀有傷害動物犯意，台中地方法院沙鹿簡易庭依違反動物保護法判陳拘役40日、併科罰金20萬元，可上訴。

田美福德宮主委蔡俊雄表示，廟內魚池原飼養20多隻德國錦鯉，去年底突集體死亡，調監視器才驚覺有名男子夜間拿整罐芳香劑倒入魚池，隔天先是2、3隻錦鯉翻肚，後來越死越多，一周內就全數死亡，隨即報警提告。

蔡也說，飼養的德國錦鯉約30公分大，一尾就要價2500元，養了2年多平安無事卻遭人毒害，實在難以接受，也不清楚對方毒魚動機為何，毒魚事件後重養了一批錦鯉，也在魚池邊加註警語，希望民眾愛護小動物。

檢警調查，陳男（30歲）2025年12月8日晚上8點多，跑到沙鹿區田美福德宮內，持「水晶寶寶」（材質為丙烯酸樹脂）投入魚池，因內部多條錦鯉吞食造成20條死亡，釀宮廟損失4萬5000元，經廟方提告。

檢方並引用台大醫院新竹分院2024年新聞稿，內容提及有1歲半幼童誤食「水晶寶寶」，該物成分為丙烯酸樹脂，是很吸水性很強的高分子化合物，在腸道中吸收水分膨脹至20至30倍，釀腸道嚴重阻塞，經緊急開刀移除異物才恢復正常進食。

檢方根據監視器畫面，陳男經傳喚雖未到，但他在警詢時坦承犯行，認定他持水晶寶寶投入魚池，讓錦鯉吞時候造成死亡，顯有傷害動物犯意，偵結依違反動物保護法、毀損等罪嫌，將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院沙鹿簡易庭審酌，陳男構成動保法第25條第1款，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，判他拘役40日，併科罰金20萬元，拘役得易科罰金、罰金得易服勞役。

陳姓男子去年底闖入田美福德宮，朝魚池倒整罐包含「水晶寶寶」的芳香劑，釀20隻錦鯉誤食暴斃，法院依動保法判他拘役40日，併科罰金20萬元。記者曾健祐／攝影
陳姓男子去年底闖入田美福德宮，朝魚池倒整罐包含「水晶寶寶」的芳香劑，釀20隻錦鯉誤食暴斃，法院依動保法判他拘役40日，併科罰金20萬元。記者曾健祐／攝影

田美福德宮內魚池去年遭人倒入整罐包含「水晶寶寶」的芳香劑，釀20隻錦鯉誤食暴斃，毒魚事件後廟方重新換上一批錦鯉，並在一旁加註警語。記者曾健祐／攝影
田美福德宮內魚池去年遭人倒入整罐包含「水晶寶寶」的芳香劑，釀20隻錦鯉誤食暴斃，毒魚事件後廟方重新換上一批錦鯉，並在一旁加註警語。記者曾健祐／攝影

田美福德宮內魚池去年底遭人倒入整罐包含「水晶寶寶」的芳香劑，釀20隻錦鯉誤食暴斃，廟方主委蔡俊雄呼籲民眾誤朝魚池投異物，應愛護小動物。記者曾健祐／攝影
田美福德宮內魚池去年底遭人倒入整罐包含「水晶寶寶」的芳香劑，釀20隻錦鯉誤食暴斃，廟方主委蔡俊雄呼籲民眾誤朝魚池投異物，應愛護小動物。記者曾健祐／攝影

沙鹿區田美福德宮是在地信仰中心，內部魚池去年底傳出遭人投毒，釀整池20條錦鯉死亡。記者曾健祐／攝影
沙鹿區田美福德宮是在地信仰中心，內部魚池去年底傳出遭人投毒，釀整池20條錦鯉死亡。記者曾健祐／攝影

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