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代駕載客返家反遭痛毆！司機送醫昏迷 檢方聲押打人乘客
新竹吳姓代駕司機16日清晨遭乘客羅男毆打重傷，至今仍在加護病房昏迷。新竹地檢署今天表示，羅男涉重傷害罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，已向新竹地院聲請羈押。
新竹地檢署指出，檢察官李姿儀指揮新竹縣警察局新湖分局偵辦，羅男飲酒後攻擊代駕司機，造成對方重傷，經檢察官訊問後，認為羅男涉嫌刑法重傷害罪嫌重大，並有逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，依刑事訴訟法向法院聲請羈押。
據了解，案發於16日清晨6時20分左右，57歲吳姓司機從事代駕工作，載送酒醉的羅男行經湖口鄉三元路與千禧路口附近時，雙方不明原因發生爭執，隨後下車。
羅男下車後一路追逐吳男，並朝吳男臉部、頭部揮拳，吳男遭毆後倒地，已無力反抗。後方另名跟車的代駕同事目擊，立即上前制止，羅男隨後離開現場。
吳男因傷勢嚴重，目前仍在加護病房治療處於昏迷狀態。家屬先前也透過網路尋找案發路段監視器及行車紀錄器畫面，希望協助還原完整事發經過。
新竹地檢署表示，代駕服務是協助飲酒民眾安全返家、降低酒駕風險的重要機制，民眾飲酒後除不得駕車，也應理性控制自身行為。對隨機攻擊、持械滋事、恐嚇群眾或其他危害生命、身體及公共安全的暴力行為，將依法從嚴偵辦、積極追訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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