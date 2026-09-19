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獨／父子撕破臉！菸酒商老董獲賠3675萬 兒「閃婚贈房」脫產上億遭打臉

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

知名菸酒貿易商驚傳家族互控！億順興創辦人周榮順與長子周伯勳因家族企業億德興業股權及盈餘分配對簿公堂，父子倆從一審打到最高法院，周榮順雖勝訴確定，獲賠高達3675萬餘元，孰料周伯勳見官司敗訴，竟急忙與同居20多年的洪姓女友登記結婚，並將名下價值破億元的北市精華區房產全數「配偶贈與」，周榮順氣得再提告。台北地方法院審理，認定周伯勳刻意脫產、損害債權人權益，判決撤銷該贈與行為，並要求洪女須將房產塗銷登記，完整回復為周伯勳所有。

判決指出，周榮順年輕時一手打造億順興關係企業，並交由長子周伯勳經營，雙方原約定好股權分配，不料周伯勳後來聲稱股權為他所有，拒絕給付公司盈餘，周榮順憤而提告，經最高法院在2024年駁回周伯勳上訴，判決周伯勳須給付父親3675萬餘元的巨額盈餘及利息。

然而，周榮順持確定判決聲請強制執行時，發現兒子名下早已空無一物，查詢財產資料得知，周伯勳在同年5月底得知二審敗訴，隨即在6月與交往超過20年的洪姓女友登記結婚，並在短短幾天內將名下位於北市中山區、市值上億元的數筆房產與土地，全數以配偶贈與過戶給妻子。

面對指控，周伯勳與妻子抗辯說，兩人交往多年，贈與房產是為了履行當年「給予生活保障」的承諾，周伯勳也主張自己擁有其他千萬債權，名下財產仍足以清償債務，並非故意詐害債權，還批評父親濫用司法資源追償。

不過，法官審理後打臉周伯勳說詞，認為周伯勳過戶房產後，名下僅剩一台汽車，根本不足以清償對父親的千萬債務，且周伯勳主張受讓的夫妻剩餘財產分配債權，不僅未合法通知債務人，也尚未實際獲償，無法計入現存責任財產。

法官認定，周伯勳在面臨巨額債務之際，藉由結婚將鉅額資產無償贈與配偶，縱使強制執行，仍無法讓周榮順的債權完全受償，屬有害及原告債權的無償行為；依民法規定，判決撤銷周伯勳跟妻子的贈與債權行為與所有權移轉物權行為，並命妻子須將名下房產塗銷登記，回復為周伯勳所有。可上訴。

圖為台北地方法院。聯合報系資料照
圖為台北地方法院。聯合報系資料照

周伯勳 最高法院 北市

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