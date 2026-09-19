調查局長率隊參訪鄭南榕紀念館、義光教會 勉新進學員捍衛民主自由

為深化新進調查官對自由、民主與人權價值的認識，法務部調查局幹部訓練所17日舉辦「具轉型正義意涵場址參訪」活動，調查班第63期學員分組參訪鄭南榕紀念館、義光基督長老教會及二二八國家紀念館，透過走讀歷史現場，省思執法人員在維護國家安全與保障人權間的使命。

調查局長陳白立當天親自率隊參訪「鄭南榕紀念館」，獲鄭南榕基金會終生志工葉菊蘭資政、董事長鄭竹梅及政治大學教授薛化元熱情接待。

陳白立致詞表示，鄭南榕先生是爭取自由民主的重要指標人物，中華民國已是主權獨立國家，調查局將堅定捍衛民主體制與言論自由，並期勉全體調查人員善盡維護國家安全之責，保障國人能繼續呼吸自由的空氣。

葉菊蘭致詞說，認識歷史並非為了產生仇恨，而是要透過歷史省思，共同決定台灣的未來，也肯定調查局長親自帶隊參訪。鄭竹梅表示，深刻感受到學員參訪的可貴，期許大家珍惜現有的民主空間。

參訪行程包含觀賞紀錄片焚，由執行長劉璐娜導覽編輯室遺跡，並進行深入座談交流。

另方面，訓練所大隊長陳勃旭率隊參訪義光基督長老教會。陳勃旭致詞說，調查局希望透過走讀歷史現場體會當時情境，藉此引導即將行使司法公權力的學員思考「執法人員在職分上應做與不應做的事」，深刻理解公正執法的真諦。

義光教會牧師王銘澤表示，當初接獲調查局希望參訪的訊息感到詫異，過去對「調查局」一詞相當敏感，但今天深刻感受到已與以往不同，這次是教會首度接待調查局學員，在台灣走向民主法治國家的道路上更具時代意義。