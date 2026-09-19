魏平政稱謝典霖餐會「不構成犯罪」 彰檢揭證據：每人賄選逾千元

國民黨彰化縣長參選人魏平政稱議長謝典霖舉辦的溪湖民眾餐會「不構成犯罪」，彰檢則指出現場提供洋酒、蛋黃酥每人賄選逾千元。圖／讀者提供

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選案，包括謝典霖及父親謝新隆被羈押、母親鄭汝芬100萬交保。國民黨彰化縣長參選人魏平政今天出面聲援，強調此一餐會對價關係不明確，根本不構成犯罪，對此彰化地檢署指出，餐會現場選民多達百人以上，提供洋酒、蛋黃酥禮盒，對每位選民的賄選金額已逾千元。

對於外界質疑，彰化地檢署今天進一步說明，指出謝典霖等人是使用議會公款支付餐會費用對選民進行賄選，且有對價關係，具有貪瀆及違反選罷法之雙重不法；至於坊間單純選舉造勢場合提供的簡易餐飲，或參加活動致贈符合社交禮儀之禮品，若無對價關係，自不構成賄選。

檢方也說，本案用於賄選的財物除高價食材料理外，尚提供洋酒，會後並致贈蛋黃酥，已非僅提供簡易餐飲的選舉造勢活動。且本案除在場登記參選的候選之外，參與的選民多達百人以上。依上述賄選財物總價值及在場參與人數計算後，對每位選民的賄選金額已逾千元。

【中央社／彰化19日電】

彰化縣議長謝典霖父子涉賄選收押禁見，謝典霖辦公室今天發聲明質疑檢調淪政治打手，非單純司法偵辦，絕不妥協；彰檢表示，此為公款支付餐費賄選，涉對每人賄選金額逾千元。

謝典霖等人議會餐敘涉賄選案，彰化地方檢察署向彰化地方法院聲押禁見5人，其中謝典霖及父親謝新隆准押禁見，其母親鄭汝芬以新台幣100萬元交保，並限制住居；劉姓服務處秘書及黃姓議會法制室主任各准以30萬元交保並限制住居。

謝典霖辦公室發布聲明表示，這已非單純司法偵辦，而是政治恐怖介入，他們尊重司法，但不等於對司法不公保持沉默，謝典霖尚未經法院判決有罪，卻遭裁定羈押禁見，不僅限制人身自由，更嚴重衝擊、剝奪參選人親自參與民主選舉的平等權利。

辦公室指出，特定政黨人士率先發動政治攻擊檢舉，到檢調大動作搜索、聲押禁見，與選舉時程高度重疊，質疑檢調淪為政治打手、有無非羈押不可的急迫理由，「公開的議事論壇與餐會活動，是如何被抹黑扭曲成這般田地？」司法不能成為執政黨打擊異己武器，更不能讓「押人取供」成排除政治競爭對手的黑手。

國民黨彰化縣長參選人魏平政上午也召開記者會聲援謝家，他說，羈押是保障偵查進行最後強制手段，不代表當事人有罪；檢調在對價關係極度模糊且調查長達2個半月後，突然選前關鍵時刻發動聲押，已嚴重衝擊人權與程序公義。

魏平政說，被檢方指控涉及賄選的6月餐會，當時各參選人尚未登記或確定提名，他身為當天出席者之一，目睹現場僅為一般社交聚會，即使有民眾喊「凍蒜」，也屬地方民情表達，何來「以好處換取選票」犯罪對價關係；法治社會核心在於無罪推定與程序正義，呼籲檢院應嚴守勿枉勿縱精神，別讓司法公信力在選戰風波中蕩然無存。

彰檢表示，被告謝典霖等人是使用議會公款支付餐會費用對選民進行賄選，且有對價關係，具有貪瀆及違反選罷法之雙重不法；至於坊間單純選舉造勢場合提供簡易餐飲，或參加活動致贈符合社交禮儀的禮品，若無對價關係，自不構成賄選。

檢方說明，此案用於賄選財物除高價食材料理外，尚提供洋酒，會後並致贈蛋黃酥，已非僅提供簡易餐飲的選舉造勢活動，除在場登記參選的參選人外，參與選民多達百人以上，依賄選財物總價值及在場參與人數計算後，對每個選民的賄選金額已逾千元。

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