快訊

異國遠距離悲歌！泰女來台見男友遭勒斃 行李箱運屍藏公司冰櫃

不滿低頭穿鞋遭碰撞…71歲婦掌摑虎航空服員、冰塊砸座艙長 下場曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

魏平政稱謝典霖餐會「不構成犯罪」 彰檢揭證據：每人賄選逾千元

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導

國民黨彰化縣長參選人<a href='/search/tagging/2/魏平政' rel='魏平政' data-rel='/2/250813' class='tag'><strong>魏平政</strong></a>稱議長<a href='/search/tagging/2/謝典霖' rel='謝典霖' data-rel='/2/247032' class='tag'><strong>謝典霖</strong></a>舉辦的溪湖民眾餐會「不構成犯罪」，彰檢則指出現場提供洋酒、<a href='/search/tagging/2/蛋黃酥' rel='蛋黃酥' data-rel='/2/142482' class='tag'><strong>蛋黃酥</strong></a>每人<a href='/search/tagging/2/賄選' rel='賄選' data-rel='/2/103698' class='tag'><strong>賄選</strong></a>逾千元。圖／讀者提供
國民黨彰化縣長參選人魏平政稱議長謝典霖舉辦的溪湖民眾餐會「不構成犯罪」，彰檢則指出現場提供洋酒、蛋黃酥每人賄選逾千元。圖／讀者提供

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選案，包括謝典霖及父親謝新隆被羈押、母親鄭汝芬100萬交保。國民黨彰化縣長參選人魏平政今天出面聲援，強調此一餐會對價關係不明確，根本不構成犯罪，對此彰化地檢署指出，餐會現場選民多達百人以上，提供洋酒、蛋黃酥禮盒，對每位選民的賄選金額已逾千元。

對於外界質疑，彰化地檢署今天進一步說明，指出謝典霖等人是使用議會公款支付餐會費用對選民進行賄選，且有對價關係，具有貪瀆及違反選罷法之雙重不法；至於坊間單純選舉造勢場合提供的簡易餐飲，或參加活動致贈符合社交禮儀之禮品，若無對價關係，自不構成賄選。

檢方也說，本案用於賄選的財物除高價食材料理外，尚提供洋酒，會後並致贈蛋黃酥，已非僅提供簡易餐飲的選舉造勢活動。且本案除在場登記參選的候選之外，參與的選民多達百人以上。依上述賄選財物總價值及在場參與人數計算後，對每位選民的賄選金額已逾千元。

【中央社／彰化19日電】

彰化縣議長謝典霖父子涉賄選收押禁見，謝典霖辦公室今天發聲明質疑檢調淪政治打手，非單純司法偵辦，絕不妥協；彰檢表示，此為公款支付餐費賄選，涉對每人賄選金額逾千元。

謝典霖等人議會餐敘涉賄選案，彰化地方檢察署向彰化地方法院聲押禁見5人，其中謝典霖及父親謝新隆准押禁見，其母親鄭汝芬以新台幣100萬元交保，並限制住居；劉姓服務處秘書及黃姓議會法制室主任各准以30萬元交保並限制住居。

謝典霖辦公室發布聲明表示，這已非單純司法偵辦，而是政治恐怖介入，他們尊重司法，但不等於對司法不公保持沉默，謝典霖尚未經法院判決有罪，卻遭裁定羈押禁見，不僅限制人身自由，更嚴重衝擊、剝奪參選人親自參與民主選舉的平等權利。

辦公室指出，特定政黨人士率先發動政治攻擊檢舉，到檢調大動作搜索、聲押禁見，與選舉時程高度重疊，質疑檢調淪為政治打手、有無非羈押不可的急迫理由，「公開的議事論壇與餐會活動，是如何被抹黑扭曲成這般田地？」司法不能成為執政黨打擊異己武器，更不能讓「押人取供」成排除政治競爭對手的黑手。

國民黨彰化縣長參選人魏平政上午也召開記者會聲援謝家，他說，羈押是保障偵查進行最後強制手段，不代表當事人有罪；檢調在對價關係極度模糊且調查長達2個半月後，突然選前關鍵時刻發動聲押，已嚴重衝擊人權與程序公義。

魏平政說，被檢方指控涉及賄選的6月餐會，當時各參選人尚未登記或確定提名，他身為當天出席者之一，目睹現場僅為一般社交聚會，即使有民眾喊「凍蒜」，也屬地方民情表達，何來「以好處換取選票」犯罪對價關係；法治社會核心在於無罪推定與程序正義，呼籲檢院應嚴守勿枉勿縱精神，別讓司法公信力在選戰風波中蕩然無存。

彰檢表示，被告謝典霖等人是使用議會公款支付餐會費用對選民進行賄選，且有對價關係，具有貪瀆及違反選罷法之雙重不法；至於坊間單純選舉造勢場合提供簡易餐飲，或參加活動致贈符合社交禮儀的禮品，若無對價關係，自不構成賄選。

檢方說明，此案用於賄選財物除高價食材料理外，尚提供洋酒，會後並致贈蛋黃酥，已非僅提供簡易餐飲的選舉造勢活動，除在場登記參選的參選人外，參與選民多達百人以上，依賄選財物總價值及在場參與人數計算後，對每個選民的賄選金額已逾千元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

魏平政 謝典霖 蛋黃酥 2026九合一選舉 彰化縣選舉 賄選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

謝典霖陣營質疑檢調淪政治打手 檢：公款餐敘涉對每人賄選逾千元

謝典霖父子遭羈押禁見最快今抗告 檢方也研議鄭汝芬交保抗告

開議前…檢搶先收傘 收押彰縣議長謝典霖

針對謝典霖父子涉賄選被押 王惠美與魏平政異口同聲以4字回應

相關新聞

魏平政稱謝典霖餐會「不構成犯罪」 彰檢揭證據：每人賄選逾千元

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選案，包括謝典霖及父親謝新隆被羈押、母親鄭汝芬100萬交保。國民黨彰化縣長參選人魏平政今天出面聲援，強調此一餐會對價關係不明確，根本不構成犯罪，對此彰化地檢署指出，餐會現場選民多達百人以上，提供洋酒、蛋黃酥禮盒，對每位選民的賄選金額已逾千元。

不滿低頭穿鞋遭碰撞…71歲婦當眾掌摑虎航空服員、冰塊砸座艙長 下場曝光

張姓婦人今年清明連假搭乘台灣虎航班機自日本返台時，因不滿空服員巡查時不慎擦撞，竟當眾掌摑劉姓空服員，連前來處理的陳姓座艙長也遭她拿冰塊丟擲，全案經航警局移送偵辦，桃園地方檢察署偵結，依傷害及公然侮辱罪嫌將張婦提起公訴。

病兒藥袋遭丟垃圾桶痛哭 單親媽掐脖教訓霸凌仔有罪：不需再忍耐！

新北市鄭姓單親媽媽不滿兒子長期被馮姓少年霸凌，前年又因兒子扁桃腺發炎耳朵聽不到，必須要吃藥，卻被少年搶走藥袋丟入垃圾桶，鄭女衝到現場「鎖喉」逼少年至牆角訓斥、賞巴掌，一審依成年人故意對少年犯強制罪判拘役30日，案經上訴，台灣高等法院改判鄭女拘役20日，並宣告緩刑2年，可上訴。

男國道上6次精準變換車道、煞車減速阻擋 還釀翻車事故被判8月

陳姓男子去年5月16日凌晨開車行經國道1號麻豆路段，因行車糾紛多次以變換車道、煞車減速方式，阻擋後方轎車，導致尾隨其後另外2輛車擦撞，其中1輛車還因此翻覆，他辯稱打瞌睡，經勘驗行車紀錄器，卻發現他6次「精準」變換車道至後車前煞車，法官認他犯妨害公眾往來安全罪判刑8月。

買6億豪宅再砸千萬裝潢 男控家具非「全部進口」要退錢敗訴

張男購入台北市一戶總價高達6億豪宅，另砸1547萬7000元訂購建材，事後質疑業者未證明家具、建材全為國外進口，怒告要求解除契約、全額退款。新竹地院認定契約有效，張男也無法證明業者曾承諾「全部進口」，判他敗訴。

有建照、建物登記也沒用 新竹百年聚落這原因全判拆

林男等22名共有人不滿新竹縣一處共有土地遭多人長年占用，連家族祖厝、祭祖三合院都蓋在土地上，提告要求拆屋還地。陳男喊冤稱聚落存在數十年至百年，大家早有默契，不過新竹地院仍認定無合法占有權源，判10處地上物全數拆除、返還土地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。