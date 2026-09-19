病兒藥袋遭丟垃圾桶痛哭 單親媽掐脖教訓霸凌仔有罪：不需再忍耐！

新北市鄭姓單親媽媽不滿兒子長期被馮姓少年霸凌，前年又因兒子扁桃腺發炎耳朵聽不到，必須要吃藥，卻被少年搶走藥袋丟入垃圾桶，鄭女衝到現場「鎖喉」逼少年至牆角訓斥、賞巴掌，一審依成年人故意對少年犯強制罪判拘役30日，案經上訴，台灣高等法院改判鄭女拘役20日，並宣告緩刑2年，可上訴。

鄭女兒子打球認識馮姓少年，但馮常傳送「球棒打人」的影片，又稱影片主角是自己大哥，並嘲諷鄭女兒子「可憐，小學生」、「三小」、「閉嘴啦」等語。

另外，馮姓少年2024年7月8日在體育用品店強拿鄭女兒子的籃球投籃，又要求其餘友人和鄭女兒子絕交，照做可以獲得一支手機。同日，鄭女兒子因為扁桃腺發炎，造成耳朵聽不到，必須定時服藥，但馮卻搶走藥袋丟進垃圾桶，害鄭女兒子崩潰哭泣。

鄭女得知消息搭計程車抵達現場，一下車就衝去質問是誰欺負她兒子，先拉扯馮強制面對自己，見馮態度不佳，再徒手掐住馮的下顎、逼至牆角，拍打馮的頭部4下；過程中，馮想拿手機錄影存證，又不斷被鄭女逼回牆角，直到警方獲報到場才脫困。

馮事後提告，但鄭女否認犯行，供稱自己沒有強制，馮可以自由活動，現場監視器都有拍到。不過，一審新北地方法院經勘驗監視器畫面，鄭女怒氣沖沖到場，下手推馮撞牆、掐脖子、鎖喉、呼巴掌等行為，認定有妨害馮行動自由的強制犯行，依成年人故意對少年犯強制罪判拘役30日。

檢方和鄭女提上訴，鄭女認為兒子才是被馮霸凌的被害人，她當時是為保護未成年子女而及時介入，是正當防衛，且已與馮和家屬達成和解，一審量刑過重。

高院指出，家長面對自身子女遭受霸凌時，心急氣憤乃人情之常，仍宜先冷靜傾聽，並給予子女情緒支持，蒐集、保全證據以利後續事實脈絡釐清，並向學校、專責單位或主管機關依循合法途徑處理。

反之，若放任自身情緒，逕自採取不理性方式或訴諸私刑暴力，基於為子女出氣的報復情感，恣意對他人施以「鐵拳教育」，跨越法規範劃定的禁止紅線，仍應負相應責任。

鄭女在二審也表示，她獨自照顧兒子，且聽兒子同學說才知道兒子不是第一次被馮欺負，且兒子比較軟弱，可能覺得自己是單親家庭就讓別人一點，也會想要多些朋友，因為馮已經不只一次欺負兒子，「我覺得不需要再忍耐了」。

高院認為，馮故意貶抑、排擠、欺負或戲弄鄭女兒子，已經構成霸凌，但一碼歸一碼，鄭女訴諸私刑暴力，也已違背法律，仍應負起相應責任，但一審未審酌馮對鄭女兒子欺侮已非一般，就「可歸責於告訴人」的程度評價不足，也未妥適評斷鄭女於「犯罪時所受刺激」，撤銷改判。