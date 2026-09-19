謝典霖陣營質疑檢調淪政治打手 檢：公款餐敘涉對每人賄選逾千元

彰化縣議長謝典霖父子涉賄選收押禁見，謝典霖辦公室今天發聲明質疑檢調淪政治打手，非單純司法偵辦，絕不妥協；彰檢表示，此為公款支付餐費賄選，涉對每人賄選金額逾千元。

謝典霖等人議會餐敘涉賄選案，彰化地方檢察署向彰化地方法院聲押禁見5人，其中謝典霖及父親謝新隆准押禁見，其母親鄭汝芬以新台幣100萬元交保，並限制住居；劉姓服務處秘書及黃姓議會法制室主任各准以30萬元交保並限制住居。

謝典霖辦公室發布聲明表示，這已非單純司法偵辦，而是政治恐怖介入，他們尊重司法，但不等於對司法不公保持沉默，謝典霖尚未經法院判決有罪，卻遭裁定羈押禁見，不僅限制人身自由，更嚴重衝擊、剝奪參選人親自參與民主選舉的平等權利。

辦公室指出，特定政黨人士率先發動政治攻擊檢舉，到檢調大動作搜索、聲押禁見，與選舉時程高度重疊，質疑檢調淪為政治打手、有無非羈押不可的急迫理由，「公開的議事論壇與餐會活動，是如何被抹黑扭曲成這般田地？」司法不能成為執政黨打擊異己武器，更不能讓「押人取供」成排除政治競爭對手的黑手。

國民黨彰化縣長參選人魏平政上午也召開記者會聲援謝家，他說，羈押是保障偵查進行最後強制手段，不代表當事人有罪；檢調在對價關係極度模糊且調查長達2個半月後，突然選前關鍵時刻發動聲押，已嚴重衝擊人權與程序公義。

魏平政說，被檢方指控涉及賄選的6月餐會，當時各參選人尚未登記或確定提名，他身為當天出席者之一，目睹現場僅為一般社交聚會，即使有民眾喊「凍蒜」，也屬地方民情表達，何來「以好處換取選票」犯罪對價關係；法治社會核心在於無罪推定與程序正義，呼籲檢院應嚴守勿枉勿縱精神，別讓司法公信力在選戰風波中蕩然無存。

彰檢表示，被告謝典霖等人是使用議會公款支付餐會費用對選民進行賄選，且有對價關係，具有貪瀆及違反選罷法之雙重不法；至於坊間單純選舉造勢場合提供簡易餐飲，或參加活動致贈符合社交禮儀的禮品，若無對價關係，自不構成賄選。