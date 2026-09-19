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不滿低頭穿鞋遭碰撞…71歲婦掌摑虎航空服員、冰塊砸座艙長 下場曝光

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不滿低頭穿鞋遭碰撞…71歲婦當眾掌摑虎航空服員、冰塊砸座艙長 下場曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

張姓婦人今年清明連假搭乘台灣虎航班機自日本返台時，因不滿空服員巡查時不慎擦撞，竟當眾掌摑劉姓空服員，連前來處理的陳姓座艙長也遭她拿冰塊丟擲，全案經航警局移送偵辦，桃園地方檢察署偵結，依傷害及公然侮辱罪嫌將張婦提起公訴。

起訴指出，71歲張女於2026年4月3日晚間6時30分許，搭乘台灣虎航自日本福島機場飛往桃園機場的IT-753號班機。當時班機即將降落，張女坐在20C座位，將右腳伸至走道，低頭靠著19C椅背穿鞋。

劉姓空服員執行落地安全檢查時，行經20C座位，不慎擦撞張女右臉，導致張女臉部再撞上19C座椅椅背。張女因此心生不滿，當場徒手揮打劉女一巴掌，造成劉女左臉鈍挫傷。

檢方認定，張女是在機艙內、不特定多數人均可共見共聞的情況下出手，除涉及傷害，也具有以強暴方式公然侮辱劉女的犯意，足以貶損劉女的人格及社會評價。

雙方衝突發生後，陳姓座艙長見狀上前了解情況，並請張女先回到座位，同時將劉女準備好的冰塊交給張女冰敷。不料，張女又起心動念，竟在機艙內當眾將冰塊朝陳姓座艙長丟擲。

檢方認定，張女丟擲冰塊的行為同樣具有強暴公然侮辱犯意，在不特定多數人得共見共聞的機艙內，以此方式貶損陳姓座艙長的人格及社會評價。

案發後，劉姓空服員及陳姓座艙長委任律師提出告訴，案件由內政部警政署航空警察局移送桃園地檢署偵辦。至於劉姓空服員在擦撞張女部分涉及的過失傷害罪嫌，檢方另為不起訴處分。

張姓婦人清明連續假期搭乘台灣虎航班機返台，卻在落地前低頭穿鞋子遭巡查的劉姓空姐擦撞，竟惱羞成怒當眾賞空姐巴掌，連前來關心的陳姓座艙長也遭張婦拿冰塊丟擲，桃園地檢署依傷害及公然侮辱罪起訴。圖／翻攝網路
張姓婦人清明連續假期搭乘台灣虎航班機返台，卻在落地前低頭穿鞋子遭巡查的劉姓空姐擦撞，竟惱羞成怒當眾賞空姐巴掌，連前來關心的陳姓座艙長也遭張婦拿冰塊丟擲，桃園地檢署依傷害及公然侮辱罪起訴。圖／翻攝網路

虎航 冰塊 空服員

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