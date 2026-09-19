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男國道上6次精準變換車道、煞車減速阻擋 還釀翻車事故被判8月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子去年5月16日凌晨開車行經國道1號麻豆路段，因行車糾紛多次以變換車道、煞車減速方式，阻擋後方轎車，導致尾隨其後另外2輛車擦撞，其中1輛車還因此翻覆，他辯稱打瞌睡，經勘驗行車紀錄器，卻發現他6次「精準」變換車道至後車前煞車，法官認他犯妨害公眾往來安全罪判刑8月。

檢方起訴，陳男去年5月16日1時37分許駕駛A車，行經國道1號南向300.3公里處中線車道，見後方駕駛B車行駛在內側車道，即駕駛A車變換車道至內側車道並煞車減速，看到對方駕駛B車變換車道至中線車道、外側車道後，隨即駕駛A車蛇行並變換車道，阻擋在前並煞車減速，B車因而再次連續變換車道至中線車道、內側車道。

未料，陳駕駛A車變換車道阻擋在前，見B車再次變換車道至中線車道，他則再次駕駛A車變換車道阻擋在前並煞車減速，致同向行駛在後方中線車道C車向右切換車道閃避，而與D車發生擦撞，並導致D車翻覆，所幸無人受傷。經後方駕駛報警處理而循線查獲。

陳否認公共危險及強制犯行，他辯稱，沒有印象為什麼要阻擋，他當時想睡覺，當時可能在打瞌睡，變換車道這樣他比較不會打瞌睡，他沒有注意到後方車輛。

檢方勘驗現場監視器錄影畫面及行車紀錄器錄影畫面，發現當時陳駕駛A車明顯見行駛在後B車變換車道時，隨即變換至相同車道，並煞車減速，並足有6次精準變換車道至B車前方後煞車，明顯為阻擋B車而刻意為之，絕無可能陳所辯稱的打瞌睡。

且A車行駛過程中，車道前方無車輛擋道，實無任意減速、變換車道行駛必要，然其駕駛行為，迫使他人車輛必須閃避無法順暢行駛，並致行駛在後方C車、D車發生擦撞車禍，顯已生交通往來危險。

台南地院認為，陳以同一危險駕駛的強暴行為，同時妨害公眾往來安全，及對後方駕駛為強制犯行，為想像競合犯，應從一重妨害公眾往來安全罪處斷。

台南地院審酌，陳曾因公共危險、過失傷害等案件，經分別判處罪刑確定，再經台南高分院裁定應執行1年1月確定，入監執行後，於2023年1月間執行完畢出監，竟仍不思謹慎駕駛車輛，僅因主觀上對後方駕駛行為心生不滿，即衝動行事，以刻意行駛至其所駕B車前方煞車減速等強暴手段阻擋正常前行，所為使被害人感受心理壓力，危害社會治安及善良秩序。

且陳恣意於車速甚快國道1號高速公路上從事前述危險駕駛行為，使C車、D車因而發生事故，已嚴重危害人、車往來安全，同時造成2車駕駛損害。

陳姓男子去年5月間開車行經國道1號麻豆路段，多次以變換車道、煞車減速，阻擋後方轎車，導致尾隨其後另外2輛車擦撞，其中1輛車還因此翻覆，台南地院認他犯妨害公眾往來安全罪判刑8月。聯合報系資料照
陳姓男子去年5月間開車行經國道1號麻豆路段，多次以變換車道、煞車減速，阻擋後方轎車，導致尾隨其後另外2輛車擦撞，其中1輛車還因此翻覆，台南地院認他犯妨害公眾往來安全罪判刑8月。聯合報系資料照

國道 車道 行車糾紛

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