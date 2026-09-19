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買6億豪宅再砸千萬裝潢 男控家具非「全部進口」要退錢敗訴

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

張男購入台北市一戶總價高達6億豪宅，另砸1547萬7000元訂購建材，事後質疑業者未證明家具、建材全為國外進口，怒告要求解除契約、全額退款。新竹地院認定契約有效，張男也無法證明業者曾承諾「全部進口」，判他敗訴。

判決書指出，張男為裝修住宅，去年間透過友人接洽A公司、B公司負責人陸男及其孫姓妻子，雙方同年3月28日簽訂建材商品買賣契約，張男4月21日依指示，支付1547萬7000元訂金給B公司。

張男主張，自己長期旅居海外、欠缺台灣裝潢交易經驗，當初已要求家具須為國外進口，陸男夫妻也保證不賣台灣製品。履約後，他多次要求提出報關文件、採購訂單或發票，確認貨源真偽，對方卻遲未提供，因此寄發存證信函催告，之後主張解除契約。

張男另認為，自己留存的契約未簽名，實際付款金額也與契約記載訂金1621萬8591元不同，款項更付給B公司，因此主張契約未成立，或是在受欺瞞、急迫及資訊不足下簽訂，要求返還1547萬7000元。

業者反駁，張男確有親自簽署契約，款項雖由B公司收受，不影響契約效力，且採購進度均透過LINE回報；契約也未約定須提供報關、訂單或發票資料。

法官認為，業者持有的契約確有張男簽名，張男也不否認簽名真正，雙方對買賣標的及價金已有合意。至於「全部國外進口」，張男並未證明雙方曾有明確約定，LINE內容也不足證明業者詐欺。

法官另指出，張男簽約前已有時間討論裝潢材料，簽約後近1個月才付款，難認是在急迫、輕率或無經驗下簽約；提供進口、採購資料也不是原契約義務，不能以業者未提供為由解除契約。

新竹地院最終認定契約未經合法撤銷或解除，張男也無法證明遭詐欺，駁回其要求確認契約不存在、返還1547萬7000元及損害賠償等全部請求。全案可上訴。

張男購入台北市一戶總價高達6億豪宅，另砸1547萬7000元訂購建材，事後質疑業者未證明家具、建材全為國外進口，怒告要求解除契約、全額退款示意圖／聯合報系資料照
張男購入台北市一戶總價高達6億豪宅，另砸1547萬7000元訂購建材，事後質疑業者未證明家具、建材全為國外進口，怒告要求解除契約、全額退款示意圖／聯合報系資料照

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