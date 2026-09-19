有建照、建物登記也沒用 新竹百年聚落這原因全判拆

林男等22名共有人不滿新竹縣一處共有土地遭多人長年占用，連家族祖厝、祭祖三合院都蓋在土地上，提告要求拆屋還地。陳男喊冤稱聚落存在數十年至百年，大家早有默契，不過新竹地院仍認定無合法占有權源，判10處地上物全數拆除、返還土地。

判決書指出，林男等22人為新竹縣某筆土地共有人，主張陳姓等多人未經全體共有人同意，就在土地上搭建房屋、祖厝及其他地上物因此提告。法院今年5月21日會同雙方現場履勘，並請竹北地政事務所測量，確認多處建物確實占用共有土地。

陳男辯稱，這處土地早在數十年前就由各家族分別使用，甚至形成「百年聚落」，共有人彼此畫定範圍、長期居住，各自繳納地價稅，多年來也沒有人反對，應已形成默示分管契約。

也有人指出，遭要求拆除的是家族祖厝，至少從1968年就已存在；也有人表示，被要求拆掉的三合院幾十年來都是祭拜祖先的地方，希望法院不要准許拆除。其中林女更主張，她的房屋已有正式建物登記，丈夫1986年間申請建照時，也曾取得部分地主簽署土地使用權同意書，認為應屬合法使用。

但法院調閱當年資料後發現，土地當時共有13名共有人，建屋時僅取得其中7人同意，並沒有獲得全體共有人允許，因此即使房屋有建照、也完成所有權登記，仍不能證明有合法占用土地的權利。

法官認為，共有人若要使用共有土地特定部分，原則上仍須取得其他共有人全體同意。其他共有人多年沒有表示反對，只能證明過去未行使權利，不能因此直接推論大家已同意分管，更不能僅憑長期居住，就認定取得合法占有權源。

陳男另主張，相關土地2003年已有分割共有物確定判決，20多年來都沒有人執行，如今部分原告取得極少持分後才提告，恐是利用拆屋壓力逼迫住戶向建商讓步，也違反誠信原則。法官則認為，土地共有人依法本來就能為全體共有人利益請求排除侵害，過去沒有執行分割或拆屋，不代表已拋棄權利。

新竹地院最終認定陳男等人均未能證明有合法占用權源，判決包括祖厝、三合院及住宅等10處地上物均須清空拆除，將土地返還林男等共有人及其他全體共有人。