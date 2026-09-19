快訊

樹林今晨驚傳奪命車禍！清潔隊員掃街遭機車撞擊 送醫搶救不治

宣布成立世界災害管理聯盟 賴總統：台灣成為跨國防災協作中樞

MLB／台將新頁誕生！李灝宇敲本季第10轟、28長打 雙破張育成紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

有建照、建物登記也沒用 新竹百年聚落這原因全判拆

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

林男等22名共有人不滿新竹縣一處共有土地遭多人長年占用，連家族祖厝、祭祖三合院都蓋在土地上，提告要求拆屋還地。陳男喊冤稱聚落存在數十年至百年，大家早有默契，不過新竹地院仍認定無合法占有權源，判10處地上物全數拆除、返還土地。

判決書指出，林男等22人為新竹縣某筆土地共有人，主張陳姓等多人未經全體共有人同意，就在土地上搭建房屋、祖厝及其他地上物因此提告。法院今年5月21日會同雙方現場履勘，並請竹北地政事務所測量，確認多處建物確實占用共有土地。

陳男辯稱，這處土地早在數十年前就由各家族分別使用，甚至形成「百年聚落」，共有人彼此畫定範圍、長期居住，各自繳納地價稅，多年來也沒有人反對，應已形成默示分管契約。

也有人指出，遭要求拆除的是家族祖厝，至少從1968年就已存在；也有人表示，被要求拆掉的三合院幾十年來都是祭拜祖先的地方，希望法院不要准許拆除。其中林女更主張，她的房屋已有正式建物登記，丈夫1986年間申請建照時，也曾取得部分地主簽署土地使用權同意書，認為應屬合法使用。

但法院調閱當年資料後發現，土地當時共有13名共有人，建屋時僅取得其中7人同意，並沒有獲得全體共有人允許，因此即使房屋有建照、也完成所有權登記，仍不能證明有合法占用土地的權利。

法官認為，共有人若要使用共有土地特定部分，原則上仍須取得其他共有人全體同意。其他共有人多年沒有表示反對，只能證明過去未行使權利，不能因此直接推論大家已同意分管，更不能僅憑長期居住，就認定取得合法占有權源。

陳男另主張，相關土地2003年已有分割共有物確定判決，20多年來都沒有人執行，如今部分原告取得極少持分後才提告，恐是利用拆屋壓力逼迫住戶向建商讓步，也違反誠信原則。法官則認為，土地共有人依法本來就能為全體共有人利益請求排除侵害，過去沒有執行分割或拆屋，不代表已拋棄權利。

新竹地院最終認定陳男等人均未能證明有合法占用權源，判決包括祖厝、三合院及住宅等10處地上物均須清空拆除，將土地返還林男等共有人及其他全體共有人。

林男等22名共有人不滿新竹縣一處共有土地遭多人長年占用，連家族祖厝、祭祖三合院都蓋在土地上，提告要求拆屋還地。示意圖／AI生成
林男等22名共有人不滿新竹縣一處共有土地遭多人長年占用，連家族祖厝、祭祖三合院都蓋在土地上，提告要求拆屋還地。示意圖／AI生成

新竹 建物 新竹縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

租地4年竟堆出垃圾山 工程行老闆被判1年半還得花3千萬清運還地

「妳還有弟弟妹妹喔」承辦人員1句話揭身世 父親過世房子竟成共有遺產

夫妻相互贈與房屋 要繳契稅

桃153家露營場僅10家合法 民代促放寬標準

相關新聞

開議前…檢搶先收傘 收押彰縣議長謝典霖

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑辦理餐會涉賄選，彰化地院前晚裁定謝典霖、父親謝新隆羈押禁見，母親鄭汝芬一百萬元交保。法院認定謝典霖身為議長，對共犯及證人具有高度影響力，在犯罪支配上居於上位，有勾串之虞；謝新隆也有影響共犯、證人之虞，因此均裁定羈押禁見。

男國道上6次精準變換車道、煞車減速阻擋 還釀翻車事故被判8月

陳姓男子去年5月16日凌晨開車行經國道1號麻豆路段，因行車糾紛多次以變換車道、煞車減速方式，阻擋後方轎車，導致尾隨其後另外2輛車擦撞，其中1輛車還因此翻覆，他辯稱打瞌睡，經勘驗行車紀錄器，卻發現他6次「精準」變換車道至後車前煞車，法官認他犯妨害公眾往來安全罪判刑8月。

買6億豪宅再砸千萬裝潢 男控家具非「全部進口」要退錢敗訴

張男購入台北市一戶總價高達6億豪宅，另砸1547萬7000元訂購建材，事後質疑業者未證明家具、建材全為國外進口，怒告要求解除契約、全額退款。新竹地院認定契約有效，張男也無法證明業者曾承諾「全部進口」，判他敗訴。

有建照、建物登記也沒用 新竹百年聚落這原因全判拆

林男等22名共有人不滿新竹縣一處共有土地遭多人長年占用，連家族祖厝、祭祖三合院都蓋在土地上，提告要求拆屋還地。陳男喊冤稱聚落存在數十年至百年，大家早有默契，不過新竹地院仍認定無合法占有權源，判10處地上物全數拆除、返還土地。

水冷式高頻熱凝療法拒賠 法官批保險公司推諉：一樣是手術要付保險金

基隆市一名婦人向某保險公司投保終身健康保險，並附加投保醫療費用健康保險，附約規定如經醫生診斷接受門診手術，保險公司應於理賠上限12萬元範圍內實支實付給付保險金，但保險公司認定水冷式高頻熱凝療法是「醫療處置」非「外科手術」拒賠6件申請案的其中2次。法官認為保險公司推諉，兩者一樣都是手術，判決應給付這2次共15萬4820元保險金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。