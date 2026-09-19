水冷式高頻熱凝療法拒賠 法官批保險公司推諉：一樣是手術要付保險金

基隆市一名婦人向某保險公司投保終身健康保險，並附加投保醫療費用健康保險，附約規定如經醫生診斷接受門診手術，保險公司應於理賠上限12萬元範圍內實支實付給付保險金，但保險公司認定水冷式高頻熱凝療法是「醫療處置」非「外科手術」拒賠6件申請案的其中2次。法官認為保險公司推諉，兩者一樣都是手術，判決應給付這2次共15萬4820元保險金。

一名婦人A女（代稱）民國108年向某保險公司投保終身健康保險，並附加投保醫療費用健康保險附約，附約規定，倘經醫生診斷接受門診手術，保險公司應於理賠上限12萬元範圍以內，以實支實付方式核給「醫療費用」保險金。

A女提告主張，去年經醫院確診罹患「腰椎間盤突出」、「右膝退化性關節炎」，並於去年有4次因「腰椎間盤突出」接受手術治療；於去年有2次因「右膝退化性關節炎」接受手術治療。保險公司只給付其中4次手術，有2次保險公司藉詞「水冷式高頻熱凝療法治療僅止醫療處置，而非醫學上或中央衛生主管機關認定之外科手術」，拒絕依約給付保險金。

保險公司答辯，傳統高頻熱凝療法是全民健康保險醫療費用支付標準手術項目，代碼「83079B」，但水冷式高頻熱凝療法代碼「83079B2」，在工具、材料及療效，均與傳統高頻熱凝療法差異甚大，兩者屬不同治療。

保險公司指出，因高頻熱凝療法的止痛效果，通常應可持續半年至一年以上，故依「全民健康保險醫療費用支付標準」，「高頻熱凝療法」同區域重複治療間隔應以6個月以上為原則，況「水冷式」療效較「傳統」高頻熱凝療法更佳，是其同區域重複治療間隔時間，至少亦應比照上開原則；然2次治療，與前次治療間隔僅止3.3至3.5個月，與常情不符，逾越一般醫療常規且非必要。

法官審理指出，「高頻熱凝療法」於臨床醫學上定位，明確包括「水冷式」改良散熱技術之演進分支。保險公司無視臨床醫療科技發展，強行攀附契約本質迥然有別的健保代碼，藉詞不具拘束力之他案評議決定，片面否定2次治療在臨床醫學上的本質，推諉拒賠並無根據。認定「高頻熱凝療法」乃上位概念，無論選用「傳統式」抑或「水冷式」，均為「高頻熱凝療法」的一種，而非他種治療。

法官說，保險公司拒賠的這2次治療，為附約第5條所稱「手術」，符合醫療常規且有必要，因此判決保險公司應理賠給付共15萬4820元保險金。