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開議前…檢搶先收傘 收押彰縣議長謝典霖

聯合報／ 記者劉明岩林敬家簡慧珍魯永明／連線報導

前立委鄭汝芬(中)涉期約賄選，昨凌晨以百萬元交保，並限制住居。 記者黃仲裕／攝影
前立委鄭汝芬(中)涉期約賄選，昨凌晨以百萬元交保，並限制住居。 記者黃仲裕／攝影

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑辦理餐會涉賄選，彰化地院前晚裁定謝典霖、父親謝新隆羈押禁見，母親鄭汝芬一百萬元交保。法院認定謝典霖身為議長，對共犯及證人具有高度影響力，在犯罪支配上居於上位，有勾串之虞；謝新隆也有影響共犯、證人之虞，因此均裁定羈押禁見。

彰化地檢署認謝典霖等人涉嫌利用職務機會詐取財物、行使公務員登載不實文書及違反選罷法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串之虞，因此聲押五人。鄭汝芬雖犯罪嫌疑重大，但法院認目前無證據顯示已有實際勾串或滅證，且謝典霖、謝新隆已遭羈押，因此裁定一百萬元交保並限制住居，謝典霖服務處主任劉宸佑、縣議會法制室主任黃于賓各卅萬元交保，陳貞妃等七人則以三萬元至十萬元交保。

全案源於六月廿三日彰化縣議會餐會，席開十桌，參選溪湖鎮長的陳貞妃與地方人士出席，現場有參選人穿著競選背心。檢方追查議會近四年餐會、活動及特支費等資料，案件由單一餐會擴大偵辦。謝典霖服務處表示，正委由律師研議抗告。

彰化縣議會今年第二次定期會提前至九月廿一日召開，距謝典霖遭押僅數天。依地方制度法，議員在會期內非經議會同意不得逮捕或拘禁，因此地方出現謝典霖是否想用會期保障形成「保護傘」的議論。

不過，謝典霖遭羈押，定期會將由副議長許原龍主持。許原龍長期布局下屆正、副議長，如今謝典霖無法主持議事，也讓議會龍頭之爭受到關注。

謝家支持國民黨縣長參選人魏平政，鄭汝芬並擔任競選總部顧問團團長。魏平政表示尊重司法，也強調羈押屬刑事程序中的強制處分，不等同有罪判決，確定判決前應保障謝家成員無罪推定。彰化縣長王惠美被問及此案，僅表示「尊重司法」。

民眾黨創黨主席柯文哲則表示，他不清楚案件詳細真相，但司法是國家最後一道防線，辦案標準應一致，不能因政黨不同而有差異；餐敘請客如何適用投票行賄標準，也應向社會說明清楚。

謝典霖 收押 彰化

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