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獨／演唱會黃牛賣假票詐46人吸金90萬重判8年 趁上訴再詐又判1年8月

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

楊姓男子手上根本沒有演唱會門票，卻在臉書等社群發文假讓票，誘騙歌迷提供「無卡提款」QRcode和密碼或匯款。他前科累累，光是去年3月至5月就在全台狂詐46名歌迷、吸金近90萬元，當時他躲在屏東墾丁、恆春一帶的超商店ATM將贓款提領一空，甚至拿被害人匯款抵償自己在墾丁渡假酒店及競技館的債務；屏東地方法院審結，將46罪裁定重判合併應執行有期徒刑8年。

不料，楊男趁案件上訴確定前的空檔重操舊業，今年4月間再次以暱稱「王尚霖」在臉書社團，佯稱出售鄧紫棋、韓國女團ITZY等知名藝人演唱會門票，再詐3人無卡提款密碼共得手7.2萬元。士林地方法院審結，依以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪共3罪，判應執行有期徒刑1年8月。

判決指出，楊男利用歌迷急於求票的心態，一人分飾多角，短短兩個月內，在臉書、Instagram、Threads使用「陳品睿」、「楊霖」、「cccbbbaaa23」等名，佯稱手上有張學友、告五人、BABY MONSTER、林俊傑等演唱會門票，而付款方式限於無卡提領或匯款至指定帳戶，釀受害者遍及全台。

屏東地院考量他犯行達46起、嚴重破壞社會互信，雖部分達成調解，仍裁定各罪分論併罰，各判3月至1年不等徒刑；事後經法院裁定，合併應執行有期徒刑8年。

楊男不知悔改，今年4月間使用暱稱「王尚霖」在臉書社團「演唱會門票交易所」、「2026台灣演唱會門票（讓票.換票.求票）」等處發文，假裝販售鄧紫棋、ITZY等藝人演唱會門票。

許姓、徐姓及黃姓等3名民眾信以為真，依指示設定名下金融帳戶無卡提款，並提供QR Code與密碼，楊男隨即至便利商店ATM將款項提領完畢後失聯，受害者始知受騙提告。

士林地院指出，楊男去年就因類似詐欺案經法院判決，仍不知悔改，不到4個月再犯，缺乏尊重他人財產的法制觀念，審酌偵審期間均坦承犯行，雖已與3名告訴人達成調解，但截至判決前均未履行，未符合減刑要件；另楊男雖主張自首，惟經查證並向警方陳述時間早於本案發生前，不構成自首。

法官考量楊男犯後態度、智識程度及各被害人財產損失，依3次詐欺犯行分別判處有期徒刑1年2月至1年3月不等，合併應執行有期徒刑1年8月。可上訴。

士林地院外觀照。聯合報系資料照
士林地院外觀照。聯合報系資料照

林俊傑歌唱實力備受肯定。圖／截自IG
林俊傑歌唱實力備受肯定。圖／截自IG

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