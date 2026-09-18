快訊

經濟部拍板電價暫時凍漲 台電全年恐虧逾700億

王力宏荒謬拿尿壺…陳建州住ICU違規多人探病照曝光 台大怒發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

8天閃電偵結 新北市無黨籍議員參選人發蘿蔔糕、美金賄選遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

無黨籍新北市議員參選人張昭隆，因涉嫌利用社區發展協會舉辦老人共餐活動機會，於席間發放價值120元的蘿蔔糕和裝有美金1元的紅包袋賄選。新北地檢署本月10日發動搜索、約談，將張男羈押禁見，今天僅短短8天便閃電偵結起訴。

張昭隆為社團法人中華王爺慈善會創會會長兼負責人，附屬的華慈晨曦庇護工場執行長及捷信生機負責人，曾任民眾黨新北市黨部副發言人，2022年曾代表民眾黨參選新北市第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）市議員，今年改以無黨籍身分參選第二選區（林口、泰山、五股）市議員。

張男為圖順利當選，於今年7、8月間，先後在7月7日、16日、22日及8月4 日、5 日，前往五股、泰山、林口等5個社區的社區發展協會活動現場進行拜票，並發放印有其姓名、外包裝顯具宣傳效果的港式蘿蔔糕。

其中2場於泰山和五股某社區活動時，張男另以「有獎徵答」方式，發放裝有美金 1 元、紅包袋印有「新北市議員參選人張昭隆敬賀」字樣的紅包給現場選民，被檢察官認定為足以動搖、影響選民投票意向的賄選對價。

無黨籍新北市議員候選人張昭隆，因涉嫌於老人共餐活動發放裝有1美元的紅包袋及蘿蔔糕賄選遭新北檢起訴。圖／翻攝自FB張昭隆
無黨籍新北市議員候選人張昭隆，因涉嫌於老人共餐活動發放裝有1美元的紅包袋及蘿蔔糕賄選遭新北檢起訴。圖／翻攝自FB張昭隆

2026九合一選舉 新北市選舉 賄選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

苗縣里長參選人涉嫌萬元行賄家戶 檢察官訊後聲押

10天查辦8件賄選暫居全國第一 代理檢察總長赴新北檢發紅包

送長者生日蛋糕夾帶競選文宣涉賄 五結鄉長參選人羅淑惠10萬元交保

國安人士：15名統促黨相關人士參選 衍生紅黑介選風險

相關新聞

謝典霖父子遭羈押禁見最快今抗告 檢方也研議鄭汝芬交保抗告

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會涉賄選案，謝典霖與父親謝新隆均遭彰化地方法院裁定羈押禁見、母親鄭汝芬則是100萬元交保。謝典霖服務處表示，預計最快今天針對羈押裁定提起抗告，目前正委由律師研議中；彰化地檢署也將研議是否針對鄭汝芬交保裁定提出抗告。

金錢豹創辦人袁昶平遭求刑7年！和妻子經營葳格「小金庫」收回扣近1億

金錢豹、葳格國際學校創辦人袁昶平近期風波不斷，他因工程糾紛找黑道打人，又被查出和妻子、葳格國際學校董事吳菀庭經營學校設內帳，利用學生用品採購向廠商收9234萬元回扣，經營寶麗金公司逃漏稅1758萬、侵占公司1.8億元，檢方兩波起訴，對袁昶平、吳菀庭各求刑7年、3年。

張榮發基金會討10億遺產 拒讓張國煒母參戰「晚一步」吞敗

長榮集團創辦人張榮發遺產爭議不斷，二房獨子張國煒獲逾百億遺產，但張榮發基金會認為，張榮發生前曾說將錢留給基金會，因而提告請求遺囑執行人柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓4人給付10億元遺產。對此，張國煒及母親李玉美聲請訴訟參與；基金會陣營則是出招反制，遞狀拒絕李參戰，日前遭台北地院裁定駁回。

法院裁准了！辜仲諒能去名古屋亞運棒球賽9天「先繳5億保證金」

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，並被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到。辜以身為世界棒壘球總會執行副會長、亞洲棒球協會總會長，須赴日本名古屋開會、參與亞運棒球開閉幕典禮、宴請各國領隊、棒協領導人，聲請聲請暫時解除限制出境。台灣高等法院裁定辜提出5億元保證金後，自9月20日至28日解除限制出境、出海及科技監控，並責付運動部常務次長洪志昌及律師傅祖聲。

提前開會欲避逮捕？檢方搶先「收傘」順利將彰化議長謝典霖聲押獲准

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選案，據了解，檢方最近雖然陸續有偵辦動作，但獲知往年多在十月召開的議會定期會，提前到本月21日，依地方制度法規定，議員在會期內非經議會同意不得逮捕或拘禁，懷疑謝典霖欲提前打開「保護傘」，但檢方則搶先「收傘」逮人。

「拿到刀才倒下」兒護家人遭叔刺死 新竹金老爹餐廳命案父母獲賠千萬

新竹男子黃萬興與哥哥一家因家產分配問題長期不睦，2025年竟持水果刀闖入哥哥經營的港式餐廳，刺死親姪子。死者父母事後向黃萬興求償，新竹地院判黃萬興應賠償雙親合計1001萬1143元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。