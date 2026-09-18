8天閃電偵結 新北市無黨籍議員參選人發蘿蔔糕、美金賄選遭訴

無黨籍新北市議員參選人張昭隆，因涉嫌利用社區發展協會舉辦老人共餐活動機會，於席間發放價值120元的蘿蔔糕和裝有美金1元的紅包袋賄選。新北地檢署本月10日發動搜索、約談，將張男羈押禁見，今天僅短短8天便閃電偵結起訴。

張昭隆為社團法人中華王爺慈善會創會會長兼負責人，附屬的華慈晨曦庇護工場執行長及捷信生機負責人，曾任民眾黨新北市黨部副發言人，2022年曾代表民眾黨參選新北市第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）市議員，今年改以無黨籍身分參選第二選區（林口、泰山、五股）市議員。

張男為圖順利當選，於今年7、8月間，先後在7月7日、16日、22日及8月4 日、5 日，前往五股、泰山、林口等5個社區的社區發展協會活動現場進行拜票，並發放印有其姓名、外包裝顯具宣傳效果的港式蘿蔔糕。

其中2場於泰山和五股某社區活動時，張男另以「有獎徵答」方式，發放裝有美金 1 元、紅包袋印有「新北市議員參選人張昭隆敬賀」字樣的紅包給現場選民，被檢察官認定為足以動搖、影響選民投票意向的賄選對價。