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防無人機闖監所空投違禁品 矯正署首演反制戰術

中央社／ 台北18日電

因應無人機可能闖入監所空投違禁物品，矯正署今天首度演練無人機侵擾反制戰術，透過干擾設備驅離、無人機追蹤蒐證，並結合分區聯防機制，強化監所維安

法務部矯正署今天發布新聞稿指出，因應科技發展衍生的新型態監所維安挑戰，持續強化各矯正機關危機應變能力，今年擇定彰化監獄辦理「第15期靖安小組訓練」，從全國51所矯正機關挑選100名戒護人員，進行20天高強度集訓。

矯正署表示，今天上午另調集前一期靖安小組成員，共200名警力進行驗收，由法務部長鄭銘謙主持、矯正署長林憲銘陪同校閱，並邀請台灣高等檢察署台中檢察分署、台中及彰化地檢署檢察長，以及各矯正機關與在地治安單位到場。

這次演練有3大重點，其中首度針對無人機侵擾事件制定反制戰術，模擬無人機闖入監所空投違禁物品，矯正人員利用干擾設備驅離，同時啟動無人機追蹤、蒐證等反制措施。

其次，演練運用無人機進行空中巡檢、偵蒐及即時影像回傳，輔助現場指揮官掌握狀況及調度勤務；另結合相鄰矯正機關分區聯防計畫，召集警力支援，模擬處理監所發生大型暴動事件。

除了科技維安及大型事件應變外，靖安小組也接受八極拳術、綜合逮捕術及警棍使用術等項目驗收，展現矯正機關戒護人員應變及執勤能力。

鄭銘謙表示，面對科技環境快速變化，矯正工作必須與時俱進，但仍須堅守安全與紀律核心價值；法務部將持續爭取人力與資源，擴大科技設備運用，提升矯正體系維安韌性。

無人機 維安 鄭銘謙

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