多次與警衝突又妨害公務 退警網紅「蕭湘公子」送監服刑不准易科罰金

退警網紅「蕭湘公子」蕭湘瀚前天因妨害自由案未到案遭桃園地檢署發布通緝，昨午又遭最高法院駁回妨害公務案上訴判刑1年2月定讞，今天上午他向龜山警分局投案並移送地檢，原盼繳清15萬元罰金，卻遭檢方認定難收矯正之效當場駁回，直接送監執行。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡說明，經審酌被告蕭湘瀚所犯係對警員為妨害公務之犯行，檢視其刑案資料查註表及本署告訴人簡表，發現其有多次類似行為遭警方移送，且頻繁對警員興訟。

檢方考量被告另有駕駛車輛妨害公務判刑1年2月確定等情事，堪認本案若准予易科罰金，實有難收矯正之效及難以維持法秩序之虞，爰依刑法第41條第1項規定，當庭駁回其易科罰金之聲請，依法直接將他發監執行。針對蕭男入監一事，桃園監獄方面則表示，後續會特別注意關照，並協助安排特別的房舍進行管理。

據悉，57歲蕭湘瀚本月1日以無黨籍完成登記，欲角逐2026年桃園市第1選區桃園區市議員。不料警方例行查核時，赫見他因恐嚇桃園警分局武陵派出所所長涉犯妨害自由案，經高院判刑5個月確定，雖然得易科罰金，但他因合法通知未依期限到案繳款，本月16日遭桃園地檢署發布通緝中。正當他昨天整日四處奔走籌措罰金之際，另因駕駛車輛妨害公務執行案，昨午遭最高法院駁回上訴，判處有期徒刑1年2月確定。

蕭男昨晚得知判決後大感不滿，受訪時痛批司法不公，面對已三審定讞的結果時稱，雖然部分刑期可易科罰金，但他決定拒絕繳納15萬元的罰金，選擇直接入監服刑，並強調自己絕對沒有逃跑，將於今日主動向治安機關報到。

蕭男解釋，經評估後認為，即便繳納15萬元的罰金，後續仍需要入監服刑1年多，因此決定將錢留給妻子，放棄繳納罰金，選擇直接入監多關幾個月，並表示對此已有心理準備，坦然面對並不害怕，甚至表示就當作進去「體驗」生活。針對檢方與司法程序，他表達強烈不滿，直指「司法不公」，並聲稱自己遭到陷害與不實指控。

至於登記參選桃園市議員的相關費用，蕭男表示，參選保證金「躺在那邊（選委會）」根本無法退還。他喊窮提到這些費用12萬元是民眾斗內幫忙，4萬元是自己省吃儉用存得幫忙籌措的，如今面臨入監，也只能接受現實。

蕭男今天上午前往龜山分局報到投案，不料在警方進行人別訊問期間，他卻態度大轉變，突然表示自己已湊足15萬元，不願入監服刑5個月，希望能聲請易科罰金，全案於今午解送桃園地檢署後，執行科檢察官開庭審理。