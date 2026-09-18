快訊

經濟部拍板電價暫時凍漲 台電全年恐虧逾700億

王力宏荒謬拿尿壺…陳建州住ICU違規多人探病照曝光 台大怒發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

上網找人代購5箱涼糕上萬元 女子惡意棄單讓涼糕全餿了判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓女子於3月15日以臉書暱稱向團購商家代購五箱涼糕，並約定到貨付款含運費1萬5千多元及代購費2360元，2天後涼糕配送到貨，她要求隔天再送，翌日又藉故不取貨及結清貨款，惡意棄單，致涼糕逾期未冷藏變質而挨告，法官認她犯詐術致人損害財產罪處拘役30日。

檢方起訴，陳女自始即無訂購涼糕意願與能力，且明知涼糕需要冷藏保存，若貨到24小時內未取貨冷藏，就會容易變質。未料，她於3月15日向商家代購涼糕，佯稱「你幫我配湊五箱」，並約定到貨付款含運費1萬5740元、代購費2360元，商家不疑有他代購涼糕 。

等到物流公司於同年月17日中午12時37分許配送到貨時，她要求配送人員明天再送，18日又藉故不取貨及結清貨款，隨後未接電話、也不回覆訊息，致涼糕因逾期未冷藏而質變受有損害。商家提供對話紀錄截圖提告。

台南地院審酌，陳女並無購買涼糕意願，仍向商家虛偽下單，請商家代購涼糕，造成其財產上損害，破壞社會正常交易及網路訂購服務秩序，未尊重他人財產權，很不應該。同時考量她犯後否認犯行，迄未與商家成立和解或調解，未賠償其損失等一切情況，認她犯詐術致人損害財產罪處拘役30日，可易科罰金。

台南地院審酌，陳女並無購買涼糕意願，仍向商家虛偽下單，請商家代購涼糕，造成其財產上損害，犯後否認犯行且未賠償損失，認她犯詐術致人損害財產罪處拘役30日。聯合報系資料照
台南地院審酌，陳女並無購買涼糕意願，仍向商家虛偽下單，請商家代購涼糕，造成其財產上損害，犯後否認犯行且未賠償損失，認她犯詐術致人損害財產罪處拘役30日。聯合報系資料照

團購 代購 運費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「便宜水果」藏詐騙陷阱！ 金門女買1箱酪梨遭詐痛失近200萬元

毒殺女友、妻子判無期...狠夫真面目曝光 否認謀財害命「我幹嘛殺她」

涉毒殺前女友、妻子判2無期 張書源二審全盤否認

爽賺1.5萬報酬…詐團車手下場超慘 判關5年2月還慘賠2617萬

相關新聞

謝典霖父子遭羈押禁見最快今抗告 檢方也研議鄭汝芬交保抗告

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會涉賄選案，謝典霖與父親謝新隆均遭彰化地方法院裁定羈押禁見、母親鄭汝芬則是100萬元交保。謝典霖服務處表示，預計最快今天針對羈押裁定提起抗告，目前正委由律師研議中；彰化地檢署也將研議是否針對鄭汝芬交保裁定提出抗告。

金錢豹創辦人袁昶平遭求刑7年！和妻子經營葳格「小金庫」收回扣近1億

金錢豹、葳格國際學校創辦人袁昶平近期風波不斷，他因工程糾紛找黑道打人，又被查出和妻子、葳格國際學校董事吳菀庭經營學校設內帳，利用學生用品採購向廠商收9234萬元回扣，經營寶麗金公司逃漏稅1758萬、侵占公司1.8億元，檢方兩波起訴，對袁昶平、吳菀庭各求刑7年、3年。

張榮發基金會討10億遺產 拒讓張國煒母參戰「晚一步」吞敗

長榮集團創辦人張榮發遺產爭議不斷，二房獨子張國煒獲逾百億遺產，但張榮發基金會認為，張榮發生前曾說將錢留給基金會，因而提告請求遺囑執行人柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓4人給付10億元遺產。對此，張國煒及母親李玉美聲請訴訟參與；基金會陣營則是出招反制，遞狀拒絕李參戰，日前遭台北地院裁定駁回。

法院裁准了！辜仲諒能去名古屋亞運棒球賽9天「先繳5億保證金」

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，並被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到。辜以身為世界棒壘球總會執行副會長、亞洲棒球協會總會長，須赴日本名古屋開會、參與亞運棒球開閉幕典禮、宴請各國領隊、棒協領導人，聲請聲請暫時解除限制出境。台灣高等法院裁定辜提出5億元保證金後，自9月20日至28日解除限制出境、出海及科技監控，並責付運動部常務次長洪志昌及律師傅祖聲。

提前開會欲避逮捕？檢方搶先「收傘」順利將彰化議長謝典霖聲押獲准

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選案，據了解，檢方最近雖然陸續有偵辦動作，但獲知往年多在十月召開的議會定期會，提前到本月21日，依地方制度法規定，議員在會期內非經議會同意不得逮捕或拘禁，懷疑謝典霖欲提前打開「保護傘」，但檢方則搶先「收傘」逮人。

「拿到刀才倒下」兒護家人遭叔刺死 新竹金老爹餐廳命案父母獲賠千萬

新竹男子黃萬興與哥哥一家因家產分配問題長期不睦，2025年竟持水果刀闖入哥哥經營的港式餐廳，刺死親姪子。死者父母事後向黃萬興求償，新竹地院判黃萬興應賠償雙親合計1001萬1143元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。