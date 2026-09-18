上網找人代購5箱涼糕上萬元 女子惡意棄單讓涼糕全餿了判拘役

陳姓女子於3月15日以臉書暱稱向團購商家代購五箱涼糕，並約定到貨付款含運費1萬5千多元及代購費2360元，2天後涼糕配送到貨，她要求隔天再送，翌日又藉故不取貨及結清貨款，惡意棄單，致涼糕逾期未冷藏變質而挨告，法官認她犯詐術致人損害財產罪處拘役30日。

檢方起訴，陳女自始即無訂購涼糕意願與能力，且明知涼糕需要冷藏保存，若貨到24小時內未取貨冷藏，就會容易變質。未料，她於3月15日向商家代購涼糕，佯稱「你幫我配湊五箱」，並約定到貨付款含運費1萬5740元、代購費2360元，商家不疑有他代購涼糕 。

等到物流公司於同年月17日中午12時37分許配送到貨時，她要求配送人員明天再送，18日又藉故不取貨及結清貨款，隨後未接電話、也不回覆訊息，致涼糕因逾期未冷藏而質變受有損害。商家提供對話紀錄截圖提告。

台南地院審酌，陳女並無購買涼糕意願，仍向商家虛偽下單，請商家代購涼糕，造成其財產上損害，破壞社會正常交易及網路訂購服務秩序，未尊重他人財產權，很不應該。同時考量她犯後否認犯行，迄未與商家成立和解或調解，未賠償其損失等一切情況，認她犯詐術致人損害財產罪處拘役30日，可易科罰金。