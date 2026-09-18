脆文抹黑局長與科長不倫 北市法務局駁斥：已提告

台北市法務局長連堂凱近期遭網友指與已婚科長有私情，該網友的朋友看見後，上班就遭該科長刁難，導致成績不及格無法成為公務員。對此，法務局今駁斥內容，科長已赴警局提告加重誹謗，連堂凱則預計下周提告。經查該篇文章已下架。

一位民眾在Threads上發文，以朋友無意間發現局長和科長有私情，居然就失去公職身分為題，寫到朋友在今年2月高考入職台北市政府法務局，5月某日發現局長和女性科長從五星級飯店走出來，狀似親密。之後，朋友上班就被該名科長刁難，最後成績59分不及格，無法成為公務員。

法務局回應，局長與相關同仁表示，對於網路匿名惡意捏造、涉嫌妨害名譽及人格法益的不實指控，將依法提出刑事告訴，嚴正捍衛自身清白與尊嚴。同時呼籲網友及相關人士，切勿任意轉傳、散播或加碼渲染未經查證之不實指控，以免觸法。

法務局說明，公務人員實務訓練與考核皆嚴格依「公務人員考試錄用人員訓練辦法」及法定程序，如考績委員會審議、給予陳述意見機會、首長評定辦理，絕非單一主管任意決定；網傳因目擊私下關係遭刁難拔除身分之說法，完全悖離現行法制與實務。

法務局強調，尊重言論自由，但絕不容忍惡意造謠與人格抹黑。呼籲外界在轉傳相關訊息前，應先確認資訊來源及真實性，切勿淪為不實耳語之幫兇。

經查，該篇貼文內容已刪除。法務局表示，當事人科長今日上午已赴警局提告加重誹謗，局長因今日另有行程，將於下周提告。