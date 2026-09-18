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低迷選情更難救？謝典霖父子涉賄選被押 王惠美與魏平政異口同聲4字回應

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謝典霖父子遭羈押禁見最快今抗告 檢方也研議鄭汝芬交保抗告

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會涉賄選案，謝典霖與父親謝新隆均遭彰化地方法院裁定羈押禁見、母親鄭汝芬則是100萬元交保。謝典霖服務處表示，預計最快今天針對羈押裁定提起抗告，目前正委由律師研議中；彰化地檢署也將研議是否針對鄭汝芬交保裁定提出抗告。

此餐會6月23日在彰化縣議會會館席開數十桌，替參選溪湖鎮長的表姑陳貞妃宴客助選，參與者不乏年底選舉的參選人穿著競選背心，還有地方里長與樁腳在場。檢方偵辦這起餐會案，經比對、勾稽相關帳目，發現費用疑似先由議會分次核銷，事後再由謝家補足，現場賓客也都拿到蛋黃酥禮盒，疑為賄選代價，不過檢方以偵查不公開為由，不予證實。

檢方在調查期間欲調閱6月23日餐會現場影像時，疑有涉案人員提前將消息洩漏給謝家，以取得相關影像，檢方認為謝新隆、服務處主任劉宸佑及縣議會法制主任黃于賓等3人，另涉嫌刑法洩漏國防以外秘密、無故取得他人電腦相關設備電磁紀錄，以及違反個人資料保護法等罪嫌。

檢方也進一步調查縣議會近4年來舉辦的餐會及活動資料，包括特支費、議會會館餐會活動及住宿資訊等，發現謝典霖等人不只一次以類似方式辦理活動，涉嫌巧立名目、公款私用，案情因此從單一餐會進一步擴大。

彰化地院昨晚開羈押庭，認定謝典霖身為議長，對相關共犯及證人具有高度影響力，且在整體犯罪支配上居於上位；謝新隆也居於上位，可能影響其他共犯、證人證述，因此均有羈押必要。

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會涉賄選案，謝典霖與父親謝新隆均遭彰化地方法院裁定羈押禁見。圖／讀者提供
彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會涉賄選案，謝典霖與父親謝新隆均遭彰化地方法院裁定羈押禁見。圖／讀者提供

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