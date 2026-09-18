金錢豹創辦人袁昶平遭求刑7年！和妻子經營葳格「小金庫」收回扣近1億

金錢豹、葳格國際學校創辦人袁昶平近期風波不斷，他因工程糾紛找黑道打人，又被查出和妻子、葳格國際學校董事吳菀庭經營學校設內帳，利用學生用品採購向廠商收9234萬元回扣，經營寶麗金公司逃漏稅1758萬、侵占公司1.8億元，檢方兩波起訴，對袁昶平、吳菀庭各求刑7年、3年。

中檢說，檢察官洪佳業偵辦葳格學校財團法人創辦人袁昶平涉嫌毆打工程包商，袁及其配偶吳菀庭共同經營葳格學校時設置內帳、收取廠商回扣、侵占寶麗金休閒事業股份有限公司資產等案件，已偵結並先後二波起訴。

第一波起訴部分認被告袁昶平等12人涉犯傷害、強制，第二波起訴認袁、吳涉犯成年人故意對兒童及少年背信、行使業務上登載不實文書、業務侵占、詐術逃漏稅捐、故意遺漏會計事項不為記錄致使財務報表發生不實之結果等罪嫌。

中檢說，第二波起訴對袁昶平求刑4年、對吳菀庭求刑3年，合併袁第一波起訴部分，向法院聲請定應執行有期徒刑7年。

中檢表示，第一波部分查出葳格和營造公司沈姓負責人有工程糾紛，袁向金錢豹酒店文姓司機說「想教訓沈」等語，文再花35萬元委託徵信社，安排以伍姓男子為首的黑道跟蹤、毆打沈，還強行拍攝毆打過程影片，沈今年2、3 月前後3次遭黑衣人到他工地鬧事、動粗，今年7月先行起訴。

第二波部分葳格校產部分，檢方今年5月、6月搜索校方、袁昶平夫婦後將2人聲押禁見獲准，台中地院6月裁定各2000萬元、500萬元交保。

檢方查出，袁昶平是寶麗金創辦人，吳菀庭2017年起受袁之命實質控制寶麗金財務，2人在寶麗金內設置「現金C帳」（內帳）」隱匿餐廳舉辦婚宴等營業收入，2015年至2026年共隱匿8億6741萬1224 元營收，逃漏營利事業所得稅1758萬5544元。

另外，寶麗金向葳格承租校地，以「葳格國際會議中心」名義對外經營婚宴會館，袁、吳竟挪用公司資金，以重覆列帳「餐廳借用費、水、電及瓦斯費」虛構名義，自寶麗金內帳每月挪用180萬元至葳格的內帳內，2017年至2024年間，以虛構、重覆支付不實名目，侵占寶麗金1億8833萬7766元。

檢方還查出，袁、吳經營葳格學校為學生代訂用品、辦活動，已和廠商談好折扣價，卻要求廠商開立開假發票讓校方支付，再要廠商私下將總價金5至15%「回扣」送入公司內帳，讓葳格規避台中市教育局及外界監督的巨額「小金庫資金」花用。

檢方說，學校向廠商收取回扣項目包含訂購教科書、作業簿、模擬試題、牛羊乳、制服、泳帽、學生皮鞋，及運動鞋、寢具、書包、畢業紀念冊等物，還有安排學生校車、辦畢業旅行、領袖營活動，2015年至2024年葳格收回扣高達9234萬3727元，釀供貨商成本增加、品質受限。

檢方直言，袁昶平、吳菀庭經營教育，卻無視「無規矩不成方圓」、「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從」等教育基本原則，對學生造成不良示範，起訴分別求刑。