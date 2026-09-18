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退警蕭湘瀚穿紅衣投案 解送前喊「我不是害怕而逃跑」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

退休警察蕭湘瀚前年2月不滿員警處理案件方式，出言恐嚇員警「你下班要注意交通安全」，被控恐危害安全罪，判刑5月定讞，因未到案執行，被檢察官通緝；蕭今天到龜山分局投案，預計稍晚接送桃園地檢署歸案。

退警蕭湘瀚涉妨害公務判刑定讞，因未報到被通緝，今天投案解送。記者陳俊智／攝影
退警蕭湘瀚涉妨害公務判刑定讞，因未報到被通緝，今天投案解送。記者陳俊智／攝影

蕭湘瀚2024年2月27日下午，不滿桃園武陵派出所員警處理自身報案過程，出言恐嚇所長「你注意交通安全齁，龜山巡邏車我都直接撞齁」、「你下班要注意交通安全齁！注意交通安全，這邊車禍很多，小心、小心，你要注意交通安全」等語，被依恐嚇危害安全罪起訴，一、二審各處5月徒刑、得易科罰金，今年3月定讞。

蕭湘瀚日前以無黨籍身分登記參選桃園市桃園區議員，成為地方一時話題，昨天檢方發布通緝，在警界也引發討論。

蕭湘瀚今天身穿紅底白字T恤，白字印著「為人民服務」5字，下午1時47分在員警陪同下，用深色外套遮住雙手手銬坐上警車，上車前特別對媒體鏡頭喊話「我犯的罪是微罪，是遭司法迫害」。

他表示，昨天不是害怕逃跑，是太多媒體等他報到，所以他告訴警方今天會主動到案，大家都是好朋友，自己今天也來報到，謝謝關心。

退警蕭湘瀚涉妨害公務判刑定讞，因未報到被通緝，今天投案解送。記者陳俊智／攝影
退警蕭湘瀚涉妨害公務判刑定讞，因未報到被通緝，今天投案解送。記者陳俊智／攝影

通緝 恐嚇 車禍 警察

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