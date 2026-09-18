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針對謝典霖父子涉賄選被押 王惠美與魏平政異口同聲以4字回應

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選案被羈押，引起地方震撼，彰化縣長王惠美與國民黨彰化縣長參選人魏平正應媒體要求表示看法時，同聲「尊重司法」。

彰化地檢署針對此一賄選案，依違反選罷法聲押5人，其中謝典霖及父親謝新隆獲准、母親鄭汝芬則100萬元交保，另謝典霖服務處主任劉宸佑、縣議會法制室主任黃于賓各30萬元交保，陳貞妃等7人以3萬元至10萬元交保。

王惠美今天上午出席鹿港文開國小周邊道路改善工程啟用典禮後，媒體問到對此一賄選案的看法時，只說「尊重司法」，即匆匆離去。

今年彰化縣長選戰，謝家不願由謝衣鳯參選，而是選擇支持國民黨提名的魏平政。鄭汝芬更擔任魏平政競選總部顧問團團長，謝典霖也站台輔選。如今謝家自身難保，魏平政原本就面臨藍營整合及彰化縣長王惠美是否全力輔選等問題，再少了謝家這股地方力量，原本低迷的選情要再起色，難度只會更高。

謝家為彰化「南霸天」，為了不讓謝衣鳯參選縣長，力挺魏平政選縣長，如今謝典霖及父親謝新隆被羈押，擔任魏平政競選總部顧問團團長的母親鄭汝芬100萬元交保，勢必會衝擊魏平政，讓原本低迷的選情，更難有起色。

魏平政則發新聞稿表示，尊重司法調查，也相信司法；在此同時，他也表達對謝家的支持與關心，盼相關司法程序秉持「毋枉毋縱」原則，依法完整調查有利與不利證據，還原案件真相，讓社會各界共同接受司法最後的認定。

魏平政強調，羈押及羈押禁見都是刑事程序中的強制處分，並不等同於有罪判決。在法院作成確定判決前，謝典霖議長、謝新隆董事長及鄭汝芬委員均應享有無罪推定。魏平政支持謝家依法主張權益，也盼社會各界在事實與裁判尚未明朗前，給予謝家應有的尊重與空間，不因司法程序的進行而未審先判。

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選案被羈押，彰化縣長王惠美應媒體要求表示看法時，同聲「尊重司法」。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選案被羈押，彰化縣長王惠美應媒體要求表示看法時，同聲「尊重司法」。記者劉明岩／攝影

王惠美 謝典霖 賄選 魏平政

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