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10天查辦8件賄選暫居全國第一 代理檢察總長赴新北檢發40萬紅包
新北地檢署自本月7日至 16日，短短10日內接連偵辦8件疑似賄選案件，績效暫居全國第一，最高檢代理檢察總長徐錫祥昨特地前往新北檢嘉許選舉查察團隊，並當場帶來一個40萬元大紅包，作為選舉查察經費與友軍共享，期勉後續查賄工作再接再厲。
徐錫祥表示，選舉查察案件應持續「查深、查廣」，向上追查出資者、決策者及組織動員網絡。在追求辦案速度的同時，也要確保程序嚴謹、證據完整，並嚴守行政中立、偵查不公開及檢舉人保密。
隨著選情逐漸升溫，徐錫祥指出，對於選舉賭盤、深偽假訊息及境外勢力介選等風險，檢方也應持續掌握不能鬆懈，而強力、迅速、精準的查賄，就是最有力的反賄選宣導。
新北檢迄今偵辦的賄選案件態樣多元，包括贈送生活用品禮盒、洗衣精、蘿蔔糕及美金、包場電影票，以及提供免費剪髮、豆花、按摩服務等，另有利用境外網站開設選舉賭盤案件。
新北檢再次強調，賄選並不限於現金買票，物品價值高低也不是唯一判斷標準；如以免費餐飲、票券、勞務或其他不正利益作為投票對價，均可能涉嫌違反公職人員選罷法，有鑑於中秋佳節將至，檢方也特別呼籲候選人及相關人員，切勿假借節慶名義致贈月餅、禮盒、禮品，或提供現金、餐飲、免費服務及其他不正利益尋求選舉支持，以免觸法。
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