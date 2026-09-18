張榮發基金會討10億遺產 拒讓張國煒母參戰「晚一步」吞敗

長榮集團創辦人張榮發遺產爭議不斷，二房獨子張國煒獲逾百億遺產，但張榮發基金會認為，張榮發生前曾說將錢留給基金會，因而提告請求遺囑執行人柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓4人給付10億元遺產。對此，張國煒及母親李玉美聲請訴訟參與；基金會陣營則是出招反制，遞狀拒絕李參戰，日前遭台北地院裁定駁回。

張榮發生前曾以口述自傳「鐵意志與柔軟心：張榮發的33個人生態度」一書中，明確表達身後財產要捐給基金會作公益，並多次向同仁表示「即使有一天我不在了，基金會還是要繼續做下去，不用擔心錢的問題，我的錢都會留給基金會。」

今年3月底，張榮發基金會得知有一筆遺產匯入遺囑執行人共同帳戶，突襲向北院提起民事訴訟主張，張榮發一句「身後財產要捐給基金會作公益」已構成「死因贈與」，要求柯麗卿等人給付贈與物，訴訟標的為10億元。

全案進入北院審理，張國煒與母親李玉美參戰，2人欲依民事訴訟法規定，聲請「獨立參加」訴訟，卻接連遭張榮發基金會、柯麗卿等人反對。

柯麗卿等人律師認為，李玉美於繼承開始就向遺囑執行人表示放棄特留分，因此沒有法律上利益。本案涉及遺囑提及的遺產，但管理處分為遺囑執行人所有，張國煒、李玉美獨立參加於法不合。

4名遺囑執行人與張榮發基金會進一步向北院遞狀，聲請駁回李玉美參加訴訟。基金會亦強調，李已於2016年6月間向台北國稅局聲明不行使特留分扣減權，也不主張特留分，因此無論本案訴訟結果為何，都不會影響到李的財產，無法律上利害關係。

不過，北院指出，根據民訴法規定，雙方打官司時，若具法律利害關係的第三人，為了輔助其中一方，可參加訴訟，當事人也可向法院聲請駁回。不過，對於已參加卻無人提出異議但已經進入言詞辯論者，不得再聲請駁回。

北院評議認為，李玉美於今年5月8日聲請訴訟參加，而本案於同年月14日開庭時，雙方均看過相關書狀並表達意見，只是柯麗卿等人並無異議，基金會一方也只表示再具狀陳報是否聲請駁回，卻遲至已經言詞辯論後的同年8月24日才遞狀，程序於法不合，裁定駁回。