「拿到刀才倒下」兒護家人遭叔刺死 新竹金老爹餐廳命案父母獲賠千萬

新竹男子黃萬興與哥哥一家因家產分配問題長期不睦，2025年竟持水果刀闖入哥哥經營的港式餐廳，刺死親姪子。死者父母事後向黃萬興求償，新竹地院判黃萬興應賠償雙親合計1001萬1143元。

判決書指出，黃萬興與死者為叔姪關係，與死者父親則是兄弟。2025年5月1日晚間8時26分許，黃萬興尾隨嫂嫂進入哥哥經營的「金老爹港式點心」餐廳，雙方因家產分配問題發生爭執，黃萬興不滿嫂嫂對他說「我吃剩飯等你」等語，氣憤離開餐廳。

黃萬興隨後前往五金百貨購買1把刀刃長約19公分、全長約30公分的水果刀，約20分鐘後戴著安全帽返回餐廳，進門後從黑色包包取刀，反握水果刀衝向姪子。姪子見狀拿起店內兒童椅與他搏鬥，過程中身上多處受傷。

當晚8時48分許，黃萬興持刀朝姪子左胸心臟位置猛刺1刀，傷口深約19公分，造成左肺、心臟遭刺穿、大量出血及創傷性血胸。死者即使身受重傷，仍試圖搶下黃萬興手中的刀，直到把刀控制在自己手中才倒下，經送醫院搶救，仍於晚間9時58分因大量失血、低血容性休克死亡。

死者父母主張，兒子自幼孝順，退伍後因不捨父母辛勞，與姊姊共同在家中餐廳工作。父親多年從事廚師工作，近年幾乎都有兒子陪伴，卻面臨白髮人送黑髮人，另支出醫療費1949元及喪葬費327萬600元，因此請求577萬2549元。

死者母親則表示，案發時親眼看著兒子為保護家人，即使遭刺重傷仍堅持搶下凶刀，最後倒在眼前，至今難以走出喪子傷痛。她另依兒子原應負擔的扶養義務，請求扶養費173萬8594元及精神慰撫金250萬元，共計423萬8594元。

黃萬興在民事審理時對刑事案件認定的事實及證據均不爭執，並於言詞辯論時，明確表示同意、認諾死者父母全部請求。新竹地院最終判黃萬興應賠償死者父親577萬2549元、母親423萬8594元，合計1001萬1143元。