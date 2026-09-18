快訊

法院裁准了！辜仲諒能去名古屋亞運棒球賽9天「先繳5億保證金」

資安院驚爆內鬼！寫爬蟲撈內部資料逾20萬次 4高階專家遭起訴

台中100碗出爐！93家得碗 老字號、創新美食一次收錄

聽新聞
0:00 / 0:00

法院裁准了！辜仲諒能去名古屋亞運棒球賽9天「先繳5億保證金」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，並被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到。辜以身為世界棒壘球總會執行副會長、亞洲棒球協會總會長，須赴日本名古屋開會、參與亞運棒球開閉幕典禮、宴請各國領隊、棒協領導人，聲請聲請暫時解除限制出境。台灣高等法院裁定辜提出5億元保證金後，自9月20日至28日解除限制出境、出海及科技監控，並責付運動部常務次長洪志昌及律師傅祖聲。

辜仲諒主張，2026年第20屆亞運棒球比賽將於9月21日至27日在日本愛知縣名古屋舉行，他身為世界棒總執行副會長、亞洲棒協會長，受邀參與9月21日的開幕典禮及開球儀式，於9月27日晚間參加閉幕典禮並頒獎。

辜指出，期間還會與亞奧理事會主席、日本棒球協會會長會議，並以亞洲棒協會長身分，宴請亞運會棒球比賽參賽國領隊及各國棒球協會最高領導人，行程具公益性，他有親自出席的必要性與急迫性，洪志昌、傅祖聲均已出具聲明書，願擔任受責付人，並由傅祖聲陪同他出返國。

辜仲諒表示，他先前曾多次經法院准許暫時解除限制出境、出海，均遵期返回，此次也建請法院准暫時解除他9月20日至28日的限制出境、出海及科技設備監控。

高院審酌相關電子郵件、邀請函、賽程表等資料，並考量比賽及會議性質、賽程、會議時間、辜出席與會目的及任務等，認為辜稱自己有親自出席的必要，說法可採信，另審酌辜先前多次經法院暫時解除限制出境、出海後，皆遵期返國，可見辜本次出境，具相當公益目的，有暫時解除限制出境、出海及科控的必要。

裁定指出，高院審酌洪志昌及傅祖聲均提出聲明書表示「願受責付」，因此裁定准辜仲諒於提出5億元保證金後，自9月20日起至28日解除限制出境、出海，並責付洪志昌、傅祖聲。

亞洲棒球總會會長辜仲諒。聯合報系資料照
亞洲棒球總會會長辜仲諒。聯合報系資料照

辜仲諒 棒球 2026名古屋亞運 棒協 運動部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運棒球／台韓大戰9月21日開打 新北市民廣場直播派對 徐展元陪球迷一起拚

疑受高人指點助張俊傑棄保潛逃 竹聯幫「小麥可」陳威達聲押禁見

亞運男籃／男籃助教買票才能進場 籃協坦言事前就知情、門票協會自付

亞運棒球／王彥程15日為韓華鷹先發！「中五日」有望銜接台韓大戰

相關新聞

「拿到刀才倒下」兒護家人遭叔刺死 新竹金老爹餐廳命案父母獲賠千萬

新竹男子黃萬興與哥哥一家因家產分配問題長期不睦，2025年竟持水果刀闖入哥哥經營的港式餐廳，刺死親姪子。死者父母事後向黃萬興求償，新竹地院判黃萬興應賠償雙親合計1001萬1143元。

法院裁准了！辜仲諒能去名古屋亞運棒球賽9天「先繳5億保證金」

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，並被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到。辜以身為世界棒壘球總會執行副會長、亞洲棒球協會總會長，須赴日本名古屋開會、參與亞運棒球開閉幕典禮、宴請各國領隊、棒協領導人，聲請聲請暫時解除限制出境。台灣高等法院裁定辜提出5億元保證金後，自9月20日至28日解除限制出境、出海及科技監控，並責付運動部常務次長洪志昌及律師傅祖聲。

提前開會欲避逮捕？檢方搶先「收傘」順利將彰化議長謝典霖聲押獲准

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選案，據了解，檢方最近雖然陸續有偵辦動作，但獲知往年多在十月召開的議會定期會，提前到本月21日，依地方制度法規定，議員在會期內非經議會同意不得逮捕或拘禁，懷疑謝典霖欲提前打開「保護傘」，但檢方則搶先「收傘」逮人。

租地4年竟堆出垃圾山 工程行老闆被判1年半還得花3千萬清運還地

環保工程行顏姓負責人多年前以每年6萬元租金，向王姓地主承租台南永康區約1600平方公尺土地，非法清運、堆置私人或公司整修拆屋後的建築廢棄物而被查獲，據核算所需清運費高達3421萬餘元，一、二審認他犯非法清理廢棄物均判1年半，如今民事部分再判他將土地回復原狀後返還。

張榮發基金會討10億遺產 拒讓張國煒母參戰「晚一步」吞敗

長榮集團創辦人張榮發遺產爭議不斷，二房獨子張國煒獲逾百億遺產，但張榮發基金會認為，張榮發生前曾說將錢留給基金會，因而提告請求遺囑執行人柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓4人給付10億元遺產。對此，張國煒及母親李玉美聲請訴訟參與；基金會陣營則是出招反制，遞狀拒絕李參戰，日前遭台北地院裁定駁回。

恐嚇學弟判刑定讞遭通緝 退警蕭湘瀚投案了

退休警察蕭湘瀚前年2月不滿員警處理案件方式，出言恐嚇員警「你下班要注意交通安全」，被控恐危害安全罪，判刑5月定讞，因未到案執行，被檢察官通緝；蕭今天到龜山分局投案，預計稍晚接送桃園地檢署歸案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。