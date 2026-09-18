對岸IC設計大廠英科迪微違法來台發展營運 還挖角台人才2主管遭訴

中國大陸IC設計大廠英科迪微在台研發主管黃承光及其友人林奇賢，涉嫌違法在台成立道豐和鋒洲2家科技公司，隱蔽陸企身分，在台從事研發、營運及挖角高科技人才。台北地檢署依違反兩岸人民關係條例未經許可在台從事業務活動罪，起訴黃、林2人。

檢調查出，總部設於北京的南京英科迪微電子，主攻高端顯示屏幕與mini LED背光控制晶片和車載顯示解決方案，2021年9月，該公司負責人「王鑫」為圖隱蔽陸資背景來台發展，先透過中間人成立道豐科技，並承租台北市大安區信義路4段辦公室作為在台營運據點，由黃男負責在台業務並對外招募高科技人才。

2022年8月，王男為降低單一公司營運風險，又委託友人林男在台設立鋒洲科技，另於繼續從事人才挖角及研發業務，另新竹承租辦公室以便就近接觸新竹科學園區廠商為就近接觸新竹科學園區廠商，在台的道豐、鋒洲2公司一切開銷均由英科迪微母公司支應。