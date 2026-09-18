正德佛堂女出納盜領4545萬元 法院判刑8年定讞

高雄正德佛堂王姓女出納涉嫌侵占佛堂109張空白支票，到銀行盜領新台幣4545萬餘元。一、二審依偽造有價證券罪判處有期徒刑8年。最高法院17日駁回上訴定讞。

判決指出，王女自民國107年7月2日起，受雇於高雄市正德佛堂擔任文書工作，任職約半年後開始擔任財務出納人員，負責保管佛堂零用金、記帳、開立應付帳款支票等相關工作。

判決表示，王女自110年7月1日起至112年9月6日止期間，利用保管支票的機會，侵占109張空白支票，並擅自拿取正德佛堂或負責人的支票印章，盜蓋在發票人欄，另在支票背書欄上簽名，將109張支票背書轉讓給自己。

王女隨後到銀行兌現票款並轉存到自己的帳戶內，合計取得4545萬4474元。