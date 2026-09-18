餐會變調自掏腰包15萬仍涉賄 宜蘭壯圍鄉長沈清山10萬交保

年底選舉接近，宜蘭檢調積極查賄，就壯圍鄉公所年初舉辦餐會慰勞村鄰長，昨再傳喚現任鄉長、轉戰縣議員的沈清山，檢方訊後認為沈涉犯選罷法嫌疑重大，諭令10萬元交保。

壯圍鄉公所今年2月舉辦餐會，慰勞鄉內村鄰長，檢調日前發動查辦鄉公所主秘在餐會前後附上名片發送價值500多元的清酒禮盒給村鄰長、鄉代，張家豪遭羈押禁見。

檢方持續追查，認為這場餐會由沈清山自掏腰包埋單，也涉賄選，昨天由檢察官黃明正指揮警調，傳喚沈清山及參與餐會的地方人士共7人，檢方複訊後認為沈違反公職人員選罷法投票行賄罪嫌疑重大，諭令10萬元交保。

據了解，這場餐會席開20多桌，原本都是基層人員參與，但當天來了許多並未受邀人士，還有參選人逐桌敬酒拜票，讓公務餐會充滿選舉意味。

原本餐會應由鄉庫支應，但因餐會變調恐有違反行政中立之虞，內部討論後，沈清山決定自掏腰包15萬元支應，不報公帳。但檢方仍認定，即使是私人花錢請客，但涉及尋求投票支持，仍構成行賄要件。

宜蘭地檢署表示，任何涉賄案件都會積極偵辦，民眾若發現賄選情事，請勇敢提出檢舉，24小時檢舉專線0800024099，檢舉獎金最高2000萬元。

宜蘭壯圍鄉長沈清山（左）任滿轉戰縣議員，因2月餐會遭檢方查辦，今天以10萬元交保。圖／引用沈清山臉書