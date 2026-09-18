快訊

法院裁准了！辜仲諒能去名古屋亞運棒球賽9天「先繳5億保證金」

資安院驚爆內鬼！寫爬蟲撈內部資料逾20萬次 4高階專家遭起訴

台中100碗出爐！93家得碗 老字號、創新美食一次收錄

聽新聞
0:00 / 0:00

餐會變調自掏腰包15萬仍涉賄 宜蘭壯圍鄉長沈清山10萬交保

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

年底選舉接近，宜蘭檢調積極查賄，就壯圍鄉公所年初舉辦餐會慰勞村鄰長，昨再傳喚現任鄉長、轉戰縣議員的沈清山，檢方訊後認為沈涉犯選罷法嫌疑重大，諭令10萬元交保

壯圍鄉公所今年2月舉辦餐會，慰勞鄉內村鄰長，檢調日前發動查辦鄉公所主秘在餐會前後附上名片發送價值500多元的清酒禮盒給村鄰長、鄉代，張家豪遭羈押禁見。

檢方持續追查，認為這場餐會由沈清山自掏腰包埋單，也涉賄選，昨天由檢察官黃明正指揮警調，傳喚沈清山及參與餐會的地方人士共7人，檢方複訊後認為沈違反公職人員選罷法投票行賄罪嫌疑重大，諭令10萬元交保。

據了解，這場餐會席開20多桌，原本都是基層人員參與，但當天來了許多並未受邀人士，還有參選人逐桌敬酒拜票，讓公務餐會充滿選舉意味。

原本餐會應由鄉庫支應，但因餐會變調恐有違反行政中立之虞，內部討論後，沈清山決定自掏腰包15萬元支應，不報公帳。但檢方仍認定，即使是私人花錢請客，但涉及尋求投票支持，仍構成行賄要件。

宜蘭地檢署表示，任何涉賄案件都會積極偵辦，民眾若發現賄選情事，請勇敢提出檢舉，24小時檢舉專線0800024099，檢舉獎金最高2000萬元。

宜蘭壯圍鄉長沈清山（左）任滿轉戰縣議員，因2月餐會遭檢方查辦，今天以10萬元交保。圖／引用沈清山臉書
宜蘭壯圍鄉長沈清山（左）任滿轉戰縣議員，因2月餐會遭檢方查辦，今天以10萬元交保。圖／引用沈清山臉書

宜蘭壯圍鄉公所主祕、鄉長參選人張家豪，及參選縣議員的現任鄉長沈清山（左三）接連涉賄遭調查，前者遭羈押，沈清山今天10萬元交保。聯合報系資料照
宜蘭壯圍鄉公所主祕、鄉長參選人張家豪，及參選縣議員的現任鄉長沈清山（左三）接連涉賄遭調查，前者遭羈押，沈清山今天10萬元交保。聯合報系資料照

宜蘭 鄉長 交保 賄選 張家豪

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

送長者生日蛋糕夾帶競選文宣涉賄 五結鄉長參選人羅淑惠10萬元交保

餐敘涉賄 彰化議長謝典霖與父收押

五結鄉長參選人羅淑惠涉賄交保

彰化議長謝典霖等涉賄選遭聲押 父謝新隆率先被押

相關新聞

張榮發基金會討10億遺產 拒讓張國煒母參戰「晚一步」吞敗

長榮集團創辦人張榮發遺產爭議不斷，二房獨子張國煒獲逾百億遺產，但張榮發基金會認為，張榮發生前曾說將錢留給基金會，因而提告請求遺囑執行人柯麗卿、劉孟芬、吳界源及戴錦銓4人給付10億元遺產。對此，張國煒及母親李玉美聲請訴訟參與；基金會陣營則是出招反制，遞狀拒絕李參戰，日前遭台北地院裁定駁回。

「拿到刀才倒下」兒護家人遭叔刺死 新竹金老爹餐廳命案父母獲賠千萬

新竹男子黃萬興與哥哥一家因家產分配問題長期不睦，2025年竟持水果刀闖入哥哥經營的港式餐廳，刺死親姪子。死者父母事後向黃萬興求償，新竹地院判黃萬興應賠償雙親合計1001萬1143元。

法院裁准了！辜仲諒能去名古屋亞運棒球賽9天「先繳5億保證金」

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，並被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到。辜以身為世界棒壘球總會執行副會長、亞洲棒球協會總會長，須赴日本名古屋開會、參與亞運棒球開閉幕典禮、宴請各國領隊、棒協領導人，聲請聲請暫時解除限制出境。台灣高等法院裁定辜提出5億元保證金後，自9月20日至28日解除限制出境、出海及科技監控，並責付運動部常務次長洪志昌及律師傅祖聲。

提前開會欲避逮捕？檢方搶先「收傘」順利將彰化議長謝典霖聲押獲准

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選案，據了解，檢方最近雖然陸續有偵辦動作，但獲知往年多在十月召開的議會定期會，提前到本月21日，依地方制度法規定，議員在會期內非經議會同意不得逮捕或拘禁，懷疑謝典霖欲提前打開「保護傘」，但檢方則搶先「收傘」逮人。

租地4年竟堆出垃圾山 工程行老闆被判1年半還得花3千萬清運還地

環保工程行顏姓負責人多年前以每年6萬元租金，向王姓地主承租台南永康區約1600平方公尺土地，非法清運、堆置私人或公司整修拆屋後的建築廢棄物而被查獲，據核算所需清運費高達3421萬餘元，一、二審認他犯非法清理廢棄物均判1年半，如今民事部分再判他將土地回復原狀後返還。

恐嚇學弟判刑定讞遭通緝 退警蕭湘瀚投案了

退休警察蕭湘瀚前年2月不滿員警處理案件方式，出言恐嚇員警「你下班要注意交通安全」，被控恐危害安全罪，判刑5月定讞，因未到案執行，被檢察官通緝；蕭今天到龜山分局投案，預計稍晚接送桃園地檢署歸案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。