擅寫爬蟲程式、架跳板偷內部資料逾20萬次 資安院4高階內鬼遭訴

國家資通安全研究院前瞻研究及籌獲中心副主任許世璋因不滿院內專案經費結報效率低下、提議開發新財務系統遭拒，竟夥同總監彭敏君，指示副研究員丁柏楓、李昱勳開發爬蟲程式，爬取院內個資、機密公文逾20萬次，還將部分公文以微軟AI大型語言模型進行分析。台北地檢署依違反個人資料保護法及刑法妨害電腦使用罪起訴4人。

起訴指出，2024年1月，時任資安院前瞻中心研發組經理的彭敏君，無意間發現院內人事系統存在權限漏洞，可成功撈取全院個資檔案，於是將此事告知時任總監的許世璋，後來兩人先後升職總監和副主任。

2025年初，許世璋不滿院內專案經費管理效能不彰，曾提議由研發組自行開發新型財務系統被拒，竟決定利用上述漏洞，由許男提供Python 程式邏輯與帳號密碼，交由丁柏楓撰寫爬蟲程式，恣意爬取流程表單與人事資料。

由於大額採購資料均以公文申請，許、彭2人又指示丁開發公文系統爬蟲程式，再將爬取的公文以微軟Azure的大型語言模型應用程式介面LLM API，大量分析公文內容、採購金額和請款期數，將結果匯入共享資料夾供研發組使用。

同年5月，資安院強化資安切斷內、外網連通的VPN管道，導致爬蟲程式斷線。不料彭敏君仍竟指示李昱勳將資安院公務內網筆記型電腦安裝「Cloudflare Tunnel」應用程式架設跳板機，使爬蟲程式得以繼續經此連回內網繼續爬取資料。

檢方查出，許、彭等人涉嫌藉此「XMAS系統」爬蟲程式，自去年6月至今年3月中旬為止，共爬取資料高達20萬7938次，平均每次連線間隔僅約2.6秒，僅4人爬蟲讀取量便佔全院流量85%，爬取內容更涵蓋全院公文中的人員身分證字號、健保級距、安全查核及國家核心科技計畫等個資和機密資訊。

檢察官指出，資安院身為國家資安防護的核心要塞，涉案4人身為高階資安專業人員，不思以正當管道改善行政流程，反利用專業知識鑽漏洞、架跳板，嚴重破壞資安院的資通安全，所為實屬不該。但考量4人素行良好，動機僅為處理經費結報等公務，一時失慮逾越權限，且尚無事證顯示院內資料有外洩情形，若4人在審判中能坦承犯行，建請法院量處適當之刑以啟自新。