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提前開會欲避逮捕？檢方搶先「收傘」順利將彰化議長謝典霖聲押獲准

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選案，據了解，檢方最近雖然陸續有偵辦動作，但獲知往年多在十月召開的議會定期會，提前到本月21日，依地方制度法規定，議員在會期內非經議會同意不得逮捕或拘禁，懷疑謝典霖欲提前打開「保護傘」，但檢方則搶先「收傘」逮人。

依地方制度法規定， 縣市議會定期會每6個月開會一次，一年兩次，彰化縣議會往年都在10月召開第二次的定期會，縣議會本月11日的臨時會才結束，決議在休息一周後，提前從9月21日至11月4日召開第20屆第8次定期大會。依地方制度法規定，議員在會期內非經議會同意不得逮捕或拘禁，檢方卻選在這一周的空窗期行動，引起政壇議論。

據了解，謝典霖是在今年6月23日在縣議會宴會餐席開10桌，與參選溪湖鎮長的表姑陳貞妃及地方人士餐敘，與會者 拍照上傳臉書後，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧7月1日在臉書質疑謝典霖違反行政中立，彰化地檢署分案調查，最近密集陸續有調閱資料及約談等偵辦動作。

在此敏感時機，縣議會比往年提前從9月21日召開定期大會，政壇即臆測是謝典霖企圖提前打開「保護傘」，防止檢方進一步的逮捕或拘禁，待議會定期會結束，距投票日只剩3周，至少有個緩衝可以因應。

未料，檢方疑洞知謝典霖的意圖，在時機成熟下，即搶在定期會「保護傘」還未打開前，即在本月17日展開傳喚相關涉案人員，依違反選罷法聲押5人，其中謝典霖及父親謝新隆獲准、母親鄭汝芬則100萬元交保，另謝典霖服務處主任劉宸佑、縣議會法制室主任黃于賓各30萬元交保，陳貞妃等7人以3萬元至10萬元交保。

彰化縣議會副議長許原龍長期以來即積極部署，搭配縣議員黃正盛角逐下屆正副議長，原本即被看好，如今議長謝典霖因案被羈押已自顧不暇，許原龍扶正更添勝算。

本月21日召開的彰化縣議會定期大會，因議長謝典霖羈押中，將由副議長許原龍主持議事。政壇人士指出，謝典霖過去常因醉酒來不及主持議事，就算到議會也是主持一小段，就指定其他議員主持，許原龍雖然較少主持議事，但往往親力親為主持議事，呈現不同風格。

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選，包括謝典霖（左）與父親謝新隆（右）都被檢方聲押獲准，母親鄭汝芬（中）以100萬元交保。聯合報系資料照
彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑在議會舉辦餐會賄選，包括謝典霖（左）與父親謝新隆（右）都被檢方聲押獲准，母親鄭汝芬（中）以100萬元交保。聯合報系資料照

彰化縣議會訂9月21日至11月4日召開第20屆第8次定期大會。圖／彰化縣議會提供
彰化縣議會訂9月21日至11月4日召開第20屆第8次定期大會。圖／彰化縣議會提供

彰化縣議會議長謝典林（右）因賄選被羈押，積極搶龍頭寶座的副議長許原龍（左），更添勝算，21日的定期大會將由許原龍主持。圖／聯合報系資料照
彰化縣議會議長謝典林（右）因賄選被羈押，積極搶龍頭寶座的副議長許原龍（左），更添勝算，21日的定期大會將由許原龍主持。圖／聯合報系資料照

彰化縣議會訂9月21日至11月4日召開第20屆第8次定期大會。圖／彰化縣議會提供
彰化縣議會訂9月21日至11月4日召開第20屆第8次定期大會。圖／彰化縣議會提供

謝典霖 彰化 聲押 議員

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