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租地4年竟堆出垃圾山 工程行老闆被判1年半還得花3千萬清運還地

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

環保工程行顏姓負責人多年前以每年6萬元租金，向王姓地主承租台南永康區約1600平方公尺土地，非法清運、堆置私人或公司整修拆屋後的建築廢棄物而被查獲，據核算所需清運費高達3421萬餘元，一、二審認他犯非法清理廢棄物均判1年半，如今民事部分再判他將土地回復原狀後返還。

檢方起訴，顏為台南某環保工程行實際負責人，未依廢清法規定領有廢棄物處理許可證或核備文件，也未經主管機關許可，2014年12月間向不知情的王，以每年租金6萬元租金承租面積約1600平方公尺，租賃期限自2014年12月1日起至2019年1月1日止，並從不詳地點接續清運私人或公司整修拆屋所生的建築廢棄物至承租土地上非法堆置，總計堆置範圍達長100公尺、寬16.5公尺、平均高度為2公尺，部分高度甚至達4公尺。

顏於警詢、偵訊及審理時均坦承不諱，一審認他犯非法清理廢棄物罪處1年6月，不服上訴二審被駁回。

王主張，經環保局核算該土地回復原狀所需費用共計3421萬6000元，依法請求顏應回復原狀，如無法或不為回復原狀，應賠償他該土地回復原狀所必要清理費用3421萬6000元。

顏於審理時表示，他會自己清掉，清理計畫書已經送到環保局了，環保局人員說要審查，他等公文下來之後會清理掉。

台南地院指出，經查王主張顏非法堆置廢棄物至他所有土地，致他受有損害，因而請求顏回復土地原狀，如顏不能回復土地原狀，請求顏給付回復原狀必要費用3421萬6000元，依法有據。

台南地院表示，顏應清除王所有土地遭掩埋廢棄物，將土地回復原狀後返還王；如給付不能，應給付王3421萬6000元。

台南地院表示，顏男應清除王男所有土地遭掩埋廢棄物，將土地回復原狀後返還王，否則應給付回復原狀必要費用3421萬6000元。聯合報系資料照
台南地院表示，顏男應清除王男所有土地遭掩埋廢棄物，將土地回復原狀後返還王，否則應給付回復原狀必要費用3421萬6000元。聯合報系資料照

垃圾山 廢棄物 台南

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